Alfredo Zegarra propone plan de vivienda para combatir traficantes de terrenos

“Ya se ha propuesto el Programa Municipal de Vivienda en toda la provincia de Arequipa”, dijo. El alcalde provincial, Alfredo Zegarra, manifestó este lunes que para combatir a los traficantes de terrenos, la Municipalidad ha desarrollado un proyecto para construir viviendas en buenas condiciones para personas de bajos recursos.

“Queremos impedir que los traficantes lucren con la necesidad de las personas”, exaltó el burgomaestre. Alfredo Zegarra señaló que el programa ya se presentó oficialmente y que se hará efectivo a partir del próximo mes. “Los terrenos que tiene la municipalidad serán parte de este proyecto”.

“El primer criterio para evaluar a las personas que participarán de este programa es que no tengan otra vivienda. En segundo lugar, que acrediten que son personas de bajos recursos económicos y que no pertenezcan a ninguna asociación. En tercer lugar, que no sean traficantes de terrenos”, declaró Alfredo Zegarra.

Además, el alcalde refirió que los terrenos de la Municipalidad que han sido invadidos por traficantes y asociaciones, serán desalojados para desarrollar este programa. Se destinarán cerca de diez terrenos a este proyecto, los cuales se ubican en Mollebaya, Yarabamba, Mariano Melgar y el Cono Norte. “En Yarabamba tenemos más de un millón de metros cuadrados para estas viviendas”, añadió.

El burgomaestre informó que este programa contará con los servicios básicos. “Hay asociaciones que tienen más de 40 o 50 años y que no cuentan con estos beneficios”, puntualizó. El lote mínimo es de 120 metros cuadrados y contará con acceso a servicios básicos.