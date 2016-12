La manzana de la discordia

Así le han llamado al Puente Chilina debido a que se ha convertido en un motivo más de disputa (después de los problemas de tránsito en la Variante de Uchumayo) entre el Municipio Provincial y el Gobierno Regional.

Ocurre que el Municipio se niega a recibir la obra por parte del GRA porque quiere que la culminen, lo que implicaría un egreso adicional de 400 millones de soles con los que no cuenta el GRA, en tanto las funciones de administración de la obra le competen exclusivamente el MPA.

La administración de Zegarra tendría que ser más consciente y entender que, la responsable de este descalabro en el Puente es la administración anterior y sus convenios con su predecesor. Aunque no esté culminado, tiene que hacerse cargo del Puente ya que es su función. ¿Por qué no dijo nada Alfredo Zegarra cuando asistió sonriente, junto a Juan Manuel Guillén, a la inauguración del puente, en noviembre de 2014, si sabía que no estaba terminado?