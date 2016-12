Fernando de Szyszlo: “No he perdido la esperanza de que PPK puede hacer un buen gobierno, si se decide a hacerlo”

Con la lucidez que lo caracteriza, el artista plástico habla de los riesgos y desafíos del Perú, en un escenario de censuras a ministros, y banalización de la cultura.

Pocas personas han asumido el gobierno con tanta ilusión, yo creo que PPK ha tenido ahí un regalo formidable. Ahora es difícil poner en movimiento esto, porque al no tener partido invirtió en cuadros que no están preparadas ni dan la talla para el puesto que tienen. Pero yo no he perdido en absoluto la esperanza de que esto puede ser un gran gobierno si es que PPK se decide a hacerlo. Decían que a partir de enero las trabas burocráticas van a ser menores, a partir de enero van a salir los decretos que van a mover al país, espero que así sea.

¿Qué opina de esta corriente que sugiere suspender el Congreso?

Es muy peligroso. PPK es tan inteligente, que no va a escoger ese camino, ahora lo que tiene que hacer es tomar la riendas, ponerse los pantalones, y ser un poco más duro, pero yo le digo, no he perdido en absoluto la esperanza; me alegro que el ministro de Cultura, pase a Defensa, porque él parece estar más preparado para ese ministerio, que para el de Cultura, sobre todo una persona que ha vivido tanto tiempo fuera del Perú…

