Municipio de Caylloma paraliza obras de Majes II pero GRA dice que continuarán

Con una sorpresiva resolución administrativa, la municipalidad distrital de Caylloma ordenó la paralización de las obras del proyecto Majes Siguas II, sin embargo, el Gobierno Regional, a través de Autodema, anunció que los trabajos no se detendrán.

La resolución data del 04 de enero y está suscrita por el subgerente de Desarrollo Urbano, Cristian Berrios, en la que se ordena paralizar las obras por no contar con las licencias y permisos de construcción.

Además dispone una sanción contra el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y contra la Concesionaria Angostura Siguas -a cargo de la obra- de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a cada una, lo que equivale a S/ 4,050.

El gerente de Autodema, Fernando Vargas, aclaró que la empresa tramitó las licencias de construcción de Tisco y presentaron su expediente para solicitar la autorización a la municipalidad distrital de Caylloma.

Sin embargo, el alcalde del distrito, Mario Mena, dijo que este pedido fue declarado inadmisible por tener varias observaciones que no fueron levantadas en el plazo otorgado.

Vargas refutó diciendo que el acta de inspección ocular de la municipalidad no había sido notificada a la concesionaria, sino a un tercero y no al representante. Por tal motivo, no tendría validez.

“Las licencias para obras hidráulicas mayores, es decir, para presas y canales ubicados en lo que son cauces de ríos, las otorga la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y no habría necesidad de tramitar el permiso ante la municipalidad distrital, más aún cuando los expedientes de la presa y del túnel están en trámite”, indicó Vargas.

Además, el funcionario manifestó que la única obra que se realiza en Pusa Pusa es el campamento de avanzada y como se trata de una obra provisional y no es urbana no necesitaría una licencia de construcción. Argumentó que al culminar la obra se restaurará el terreno. Aún así, la concesionaria presentó la solicitud de licencia.

No obstante, la autoridad de Caylloma amenazó con realizar una denuncia penal por desobediencia a la autoridad si no cumplen con pagar la multa y no podrán reiniciar las obras hasta que subsanen las licencias.

Voceros de la empresa constructora señalaron que la resolución ha sido apelada y que pagarán las multas impuestas, pero que continuarán con los trabajos, mientras en el GRA señalaron que la licencia debió solicitarla el concesionario y no Autodema.