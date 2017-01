Administrativos de la UNSA paralizarán labores por 24 horas

Los trabajadores agremiados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín (Sutunsa) acatarán un paro nacional de 24 horas el día 19 de enero. La medida de lucha, promovida por la FENDUP, busca el cumplimiento del compromiso del Gobierno de otorgar un bono de 200 soles.

Pese al compromiso del Ministerio de Economía, solo se ha hecho efectivo un incremento de cien nuevos soles. “La única manera que tenemos los trabajadores del sector público para hacernos notar es tomar medidas de fuerza”, refirió el secretario general del Sutunsa, Henry Porras.

El dirigente señaló que no tomarán locales ni buscan afectar a la comunidad universitaria. “La lucha no es contra los estudiantes ni contra la comunidad universitaria. La lucha es contra el Ministerio de Economía y el gobierno. Por desgracia, cuando no tomamos locales el gobierno no hace caso”, aclaró.

Conforme manifestó el representante de los trabajadores administrativos de la UNSA, se concentrarán en cada una de las tres áreas para luego realizar una gran reunión en el área de ingenierías a las 9 de la mañana. Desde donde marcharán por las calles de la ciudad a exigir el incremento de sus haberes.