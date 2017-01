PPK en Cocachacra anuncia obras y evita hablar de Tía María en medio de protesta

Una multitud se concentró esta mañana en el Estadio de Cocachacra para escuchar, por breves minutos, al presidente Pedro Pablo Kuczynski. La mayoría de asistentes portaba la clásica bandera verde con el lema “Agro sí, mina no”.

PPK se dirigió a la multitud que coreaba “el valle no se vende, el valle se defiende”, diciendo: “No me hablen de Tía María, yo no he venido a hablar de eso”, lo que generó una nueva ola de manifestaciones de “agro sí, mina no”. “Eso lo sabemos y lo apoyamos. Dije en campaña que iba a estar aquí y estoy aquí”, dijo él, pero al multitud no se calmó.

A continuación explicó que se había suscrito momentos antes el “Acuerdo por el desarrollo de la provincia de Islay”, entre las autoridades nacionales, regionales y provinciales, con tres compromisos de gran importancia para la provincia de Islay.

El primero es para el financiamiento y ejecución de la represa para la provincia de Islay, como obra de infraestructura agrícola, a cargo del Ministerio de Agricultura.

Además, el financiamiento de la construcción de los hospitales de Mollendo y Cocachacra, a cargo del Ministerio de Salud. Y el financiamiento y ejecución del proyecto integral de agua y desagüe para toda la provincia, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“Hemos sobrevolado los lugares donde podría estar la represa de 100 millones de metros cúbicos, lo que va a permitir que tengan agua todo el año. Vamos a entregar miles de hectáreas de cultivo, eso está en el acta”, añadió el presidente, algo desconcertado por el recibimiento. Tambi{en había un grupo que lo apludia, al que calificaron de “portátil” de PPK.

“Los escucho y los veo. Pero quiero decirles que la calma y la reflexión ayudan al progreso, la gritería no. ¿Queremos progresar o no?… Entonces vamos a progresar”, ensayó antes de terminar su breve alocución.

Estuvieron presentes la gobernadora regional, Yamila Osorio, el alcalde provincial, Richard Ale y el alcalde de Cocachacra, Helard Valencia, quien fue el único en tomar la palabra, en medio de un griterío general. Algunos pobladores exigían hablar sobre Tía María y tildaron de traidores a las autoridades presentes.

Además estaban presentes el ministro de Vivienda y Construcción, Elmer Trujillo, el ministro de Agricultura, José Hernández y los congresistas por Arequipa de la agrupación PPK, Ana María Choquehuanca y Sergio Dávila. Los congresistas Horacio Zeballos y Justiniano Apaza no pudieron llegar a la ciudad por la cancelación de los vuelos debido al mal tiempo.

Aquí el acuerdo suscrito por las autoridades