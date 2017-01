Verónika Mendoza: “Cocachacra debe decidir sobre sus recursos y desarrollo”

La ex candidata presidencial, Verónika Mendoza, en gira por las provincias de Arequipa con el propósito de promover su agrupación política Nuevo Perú, llegó hasta Cocachacra, en el valle de Tambo, donde permanece latente el conflicto por el proyecto minero Tía María.

Su visita ocurrió 24 horas después de la llegada del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien confiaba en sacar adelante el proyecto minero, paralizado por oposición de la población que lo recibió con lemas de rechazo a esos planes.

Mendoza agradeció a la población por el apoyo recibido en las pasadas elecciones presidenciales y se comprometió a continuar con la lucha de la provincia de Islay, por el agua la agricultura y el desarrollo sostenible.

“Con lo poco que tenemos vamos a seguir apoyándolos, haciendo eco de su lucha, de sus demandas y de sus necesidades, pero también de sus propuestas. Primero que nada escuchando, eso que el señor Kuzcynski, con esa visita improvisada el día de ayer no ha hecho” declaró.

Añadió que, si bien durante la visita el mensaje del presidente no fue claro, si lo fue el del pueblo de Cocachacra: “El pueblo de Cocachacra ha dicho Agua sí, Mina no. Y esto lo hemos dicho no porque seamos antimineros, sino porque decimos que hay zonas donde la minería se puede hacer y otras donde no se puede hacer. Y hay zonas donde el principal potencial es la agricultura”.

Habló también sobre el derecho de los pueblos de reclamar y protestar legítimamente por lo que ellos quieren “No tenemos por qué asustarnos ante el poder económico. No tenemos por qué asustarnos ante aquellos que nos difaman y nos acusan de revoltosos y hasta de terroristas por defender el agua y la vida”.

Sobre la visita del jefe de Estado a la zona dijo: “El señor Kuczynski ha perdido una oportunidad de iniciar un verdadero diálogo con la gente. Porque una cosa es pararse en un estrado y dar un discurso para que lo escuchen y otra cosa es dialogar con la gente. Eso implica primero escuchar, cosa que no ha ocurrido”. Precisó que debe quedar claro que “los proyectos de represamiento y de riego no pueden darse como moneda de canje para imponer el proyecto minero, el acceso al agua es un derecho fundamental y no se puede usar para chantajear a la gente”.

El domingo Mendoza continuó su recorrido proselitista por el distrito del Pedregal y la provincia de Camaná.