Colectivos opositores a equidad de género niegan ser homofóbicos y convocan a foro

“Nosotros no somos homofóbicos”, aclaró el representante de Plataforma Ciudadana de Arequipa, Aldo Tacuri. Afirmación que fue realizada por el vocero en la conferencia de promoción del foro “Ideología de Género y su Repercusión en la Educación y la Sociedad”.

La medida es un nuevo intento de los colectivos opositores a la nueva currícula educativa promovida por el Ministerio de Educación. Anteriormente realizaron una marcha por el centro de la ciudad y un plantón frente a la Gerencia Regional de Educación, donde incluso llegaron a declarar a “Jesús, señor del Ministerio de Educación”.

Al ser cuestionado sobre el financiamiento a las actividades de estos colectivos, Tacuri minimizó el tema. Según el representante los miembros de las organizaciones están asumiendo de “manera voluntaria” los gastos del movimiento. “No necesitamos llevar una contabilidad para eso”, declaró.

Por otra parte, el vocero también acusó a los medios de comunicación de no informar sobre el tema. “Pido a los periodistas no avalar esta dictadura. Nosotros somos padres defendiendo la educación de nuestros hijos. Como pueden permitir que se vulneren los derechos del padre peruano y nos llamen a nosotros homofóbicos. Nosotros no somos homofóbicos”.

Tacuri también negó que se esté intentando tergiversar la información. “Se ha hecho público que estamos desinformando a la comunidad arequipeña. Y esto es mentira”, explicó.