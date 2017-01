Conforman Plataforma Regional por el Derecho a la Educación y a la Igualdad

Ciudadanos y técnicos a favor de la nueva currícula educativa se reunieron en la “Plataforma Regional por el Derecho a la Educación y a la Igualdad”. La iniciativa agrupa a especialistas como la ex ministra de Educación, Patricia Salas O’Brien; el integrante del Consejo Nacional de Educación, Ángel María Manrique; y la presidenta del Foro Regional de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa, Mercedes Neves.

En el pronunciamiento distribuido ayer en el Colegio de Abogados de Arequipa, los miembros de la plataforma señalan que esta surge ante la campaña de desinformación promovida por algunos grupos en contra del Currículo Nacional. Documento del cual destacan la promoción de la igualdad y la erradicación de prácticas discriminatorias.

RESPONDIERON A ACUSACIONES MALINTENCIONADAS

Tanto Patricia Salas como Ángel María Manrique respondieron a las críticas al currículo realizadas por los grupos detractores. Ambos especialistas exhortaron a autoridades y ciudadanos a no dejarse sorprender por críticas tendenciosas al documento y las políticas del Ministerio de Educación.

“El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de todas las personas. El currículo nacional ha considerado las convenciones internacionales sobre el derecho a la educación. Como parte de las Naciones Unidas el gobierno tiene la obligación de garantizar estas convenciones”, aclaró Manrique.

En tanto la ex ministra de Educación, Patricia Salas, enfatizó que el documento promueve el respeto, la interculturalidad y no la homosexualidad. “La currícula se afianza en la Constitución peruana y la Ley General de Educación y ambas proponen una educación integral de las personas. No solo la física y la química, si no también aspectos sociales”, explicó.

Respecto al foro promovido por detractores del currículo, Patricia Saldas lamentó que ninguno de los integrantes de la plataforma haya sido invitado a dicho debate.