Alcalde pío y espantado

En su afán de no enemistarse con el poder de la Iglesia, el burgomaestre provincial, Alfredo Zegarra, abandonó su deber de neutralidad y, además de dar apoyo al foro organizado por sectores ultraconservadores para rechazar el nuevo currículo escolar, no tuvo mejor idea que condecorar a los expositores del sector “Con mis hijos no te metas”.

Bajo el argumento: “hay muchos que están a favor del currículo pero muchos más en contra”, entregó personalmente reconocimientos a los predicadores de la intolerancia, Beatriz Mejía, Luis Solari y María Luisa Hoyos.

Cuestionado sobre su parcialidad, desestimó la encuesta de Ipsos que señala que el 94% de la población está a favor del nuevo currículo escolar, el cual fue calificado como nocivo por sus invitados distinguidos. Según ellos, los contenidos educativos “promueven la homosexualidad y el libertinaje sexual”, lo que habría espantado a nuestro burgomaestre, a pesar que especialistas reconocidos han rebatido técnicamente los argumentos del grupo radical.