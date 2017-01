VIDEO. Ministro de Agricultura increpa a autoridades locales por construcciones en torrenteras

Las edificaciones irregularmente realizadas en los cauces de torrenteras motivaron el pronunciamiento del ministro José Manuel Hernández. El titular de la cartera de Agricultura, de visita en Arequipa por el III Gabinete Binacional, sobrevoló la ciudad y pudo comprobar las imprudentes edificaciones promovidas por los traficantes de lotes.

El ministro recalcó que la ANA notificó con anterioridad a Yamila Osorio y Alfredo Zegarra sobre el riesgo de las invasiones. “Es lamentable que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) haya hecho tantos informes indicando los peligros que existen en cada una de las quebradas, pero las autoridades locales y provinciales no tomaron en cuenta ninguno de los informes. Lamentablemente no hemos actuado”., dijo.

Hernández manifestó su preocupación por el tipo de construcciones afectadas por las entradas de torrenteras. Mayoritariamente viviendas, además de establecimientos de salud e incluso locales de educación temerariamente construidos en quebradas. Las que el ministro consideró de rápida activación ante las lluvias.

Las invasiones en zonas de riesgo como quebradas no es exclusividad de Arequipa. En otros departamentos, como Ica y Lima, se han presentado siniestros similares. “Esto también está pasando en las quebradas de Ica y en las distintas quebradas que se activaron en Cañete. Los daños a las poblaciones son porque no se tiene cuidado y se sigue construyendo en las quebradas”.

ATENDIENDO EMERGENCIAS EN AGRICULTURA

Por otra parte, el ministro de Agricultura informó que su cartera viene coordinando medidas de ayuda a los agricultores afectados por las lluvias y deslizamientos. En Cañete se realiza la descolmatación de 300 hectáreas, en Ica 180 hectáreas. Mientras tanto, en el valle de Tambo, se organiza la descolmatación de tierras en coordinación con la junta de usuarios y alcaldes.

El ministerio ha destinado una partida de 15 millones de soles para atención de emergencia. Posteriormente, una vez realizada la evaluación de daños, se incrementará este presupuesto para labores de reconstrucción.