Un año de teatro y cultura

El año 2016 se han estrenado más de 30 obras de teatro en Arequipa. Diversos grupos: Umbral, Artescenica, Teatrando Ccalapata, Ilusiones, elencos independientes, La rueda, teatro comunitario, teatro juvenil, adaptaciones de clásicos, obras de creación colectiva. No pude verlas todas, es todo un movimiento que ha generado también nuevos públicos, dramaturgos, actores y actrices, directores. Una dinámica que podría darnos una comunidad artística organizada. El año se cerró con la creación del conservatorio de Artes escénicas de la universidad La Salle, un aporte muy importante a la formación de los hacedores de las artes. Ha sido por tanto un buen año, aquí algunas cosas que lo resumen.

Elard Meza, El hombre del subsuelo, basado en Memorias del subsuelo de Fiodor Dostoievski

Cuando me convocan como actor, hago todo o lo posible por adaptarme a lo que el director me sugiera. Se me complica mucho a veces, mi carácter es un poco difícil, pero espero que me sugiera, para poder cubrir las necesidades del personaje. Luego yo trato de tener el texto, lo leo y es en los ensayos que van surgiendo las cosas. He intentado hacerlo en otro espacio, en casa, pero no me siento cómodo. Es cuando ya estoy en escena que va surgiendo. Yo prefiero la confrontación directa con el director, con los otros actores, actrices, para sentir algo que me motive. Es completamente distinto cuando me toca dirigir, hago que el grupo tenga amistad. Prefiero ser suelto de huesos, que tengan toda la confianza, que usen el texto como se les antoje. Para mí el espectáculo tiene que generar amistad, porque si no que trasmites, es una armonía en escena para lograr que el público también se sienta cómplice.

Esperando la carroza de Jacobo Langsner, Director: Carlos Vargas Salgado

El público que asistió al estreno se divirtió mucho en medio de las risas que las situaciones provocan. Me hizo pensar en el sitcom norteamericano. Un buen productor de televisión podría aprovechar el elenco que se ha creado en este proyecto y hacer un buen sitcom en Arequipa.

Buenas actuaciones, buena energía entre los actores y actrices, una gestualidad que marca a cada uno de los personajes y un trabajo de dirección interesante que ha podido combinar las situaciones, las entradas y salidas, los niveles de presencia, la exageración en algunos de los casos que marcan el ritmo de la obra.

FRIDA, Viva la vida, Ccalapata Teatro. Dirección general: Marco A. García

Se cumple el objetivo de contar la historia desde la visión de la propia Frida. Hay momentos muy emotivos. Para los que de alguna manera conocemos un poco ese fragmento de la vida en México, podemos vislumbrar a los personajes que pasan como fantasmas por la vida de esta mujer sufriente, colérica, intensa, apasionada, que nos va descubriendo sus sentimientos, sus amores, su bisexualidad, sus pasiones, la pintura y Diego Rivera. Me estremeció el texto del inicio de la obra: —Yo tuve dos accidentes en la vida, un tranvía que me atravesó con un fierro y Diego Rivera.

Parapsicosis, Teatrando, dirigida por Juan José Oviedo

En esta historia hay madres terribles, que están afectadas por traumas, mujeres violentas y violentadas, hijas de narcos, esquizofrénicas que hablan solas, asesinas que nutren a monstruos con antropofagia directa no simbólica. Literalmente se van a comer al padre cobarde que no toma la decisión de darle fin al problema del hijo demente, y cuyo final es atroz.

El complejo de Edipo llevado a la acción. La madre amante, manipuladora, que juega con la sexualidad del hijo, perturbado porque se va de la casa. El espacio tiempo detenido de un mito griego. Me he preguntado todo el antes y después de esa historia escrita por Carolina Black que espero no sea un seudónimo. Atrevida pues vivimos en una sociedad tradicional, llena de prejuicios aun y cerrada, pero que por la misma razón podría encerrar este tipo de dramas en algunas familias.

YOUTH, Creación colectiva, onírico.

Youth es una obra de teatro que pertenece a una nueva dramaturgia colectiva, a una experiencia joven de actuación, de dirección, de propuesta, que nos lleva por mundos distintos, por problemas que no conocemos, en una realidad joven, con la frescura de actores y actrices que comienzan, que quieren contarnos por convicción, no por ego, una historia. Son atrevidos, son consecuentes con su propuesta, son distintos y eso los hace maravillosos. Espero que rompan con la anquilosada manera del teatro, del ego y que como jóvenes les corresponda hacer su espacio en esta maravillosa aventura del teatro necesario. No fue solo una experiencia de ver teatro, Youth fue una manera de recordarme por qué lo hago y eso siempre será vital.

Durante el año que paso también entrevistamos a directores de cine, escritores, cantantes, aquí una muestra de sus opiniones.

Mario Rommel Arce Espinoza y La biblioteca MVLL.

Venimos de exponer la política cultural de la región, la ruta cultural Mario Vargas Llosa y la gestión de los centros culturales. La región ha elaborado una política cultural con siete temas de trabajo que incluyen el fortalecimiento de las capacidades lectoras, la democratización del libro, la promoción cultural y turística, el desarrollo bibliotecario, y otra líneas más de trabajo que desarrollamos a partir de los cuatro centros culturales de la región. Con el teatro damos oportunidad a nuevos actores, directores, grupos, dramaturgos para que esos trabajos lleguen a la población arequipeña.

La Tarumba, TEMPO y su nueva generación.

Fernando Zevallos, director artístico: “Para mí es un motivo de orgullo ver a Carlos Olivera dirigiendo un espectáculo de La Tarumba. Es un director con ideas claras y con mucha sensibilidad escénica. Lo conocimos cuando tenía 12 años y desde el primer día supimos que tenía un gran potencial. A través de los años ha acumulado una rica experiencia y conoce la obra circense en distintos aspectos: actor, profesor, asistente de dirección. Es un momento especial para nosotros ya que podemos ver que el camino que elegimos en 1984 fue el correcto. Hoy presentamos un espectáculo de nivel, con artistas peruanos formados en nuestra escuela; y con un director de nuestras canteras”

Cristina Fuentes. Hay festival. La magia de la palabra desnuda.

Arequipa tiene un marco cultural, arquitectónico único, pero lo que más me encanta es la Arequipa contemporánea, los jóvenes. Llevo 14 años en esto, monté el de Cartagena de Indias que ya tiene 12 años; y en México. Hacemos proyectos en todas partes del mundo. En Beirut hicimos un par de años el Hay Festival. Me emociona de la nada crear algo, pues hace dos años aquí no había un hay festival, y hoy hay tanta gente que se siente parte de este festival que tiene corazón y alma arequipeña. Me encanta mezclar a la gente, escritores que conocen un nuevo país, los escritores que conocen la riqueza cultural de sus colegas, de su propio país. Es muy placentero sentar a dos personas a que conversen y crear una magia. La conversación es uno de los mejores espectáculos que hay. En el teatro, que a ti te gusta mucho, es algo que tu prácticas, cada noche es parecida, tiene su magia. Pero una charla es totalmente circunstancial, espontánea y no se puede repetir. Tú estás sentado con un moderador que no conoces, que es peruano, y tiene preguntas de un contexto diferente. Luego el público te hace otras preguntas, es irrepetible, es la magia de la palabra desnuda.

Oswaldo Reynoso, Yo escribo por Capricho.

En algunas obras de música, el autor pone el nombre de Capricho, capricho español, italiano árabe, rumano. Comencé a averiguar y en música se da el nombre de capricho a una producción que escapa a todas las normas que rigen la producción musical. Entonces yo me pregunté: ¿En literatura habrá capricho? En el Perú solo he descubierto la obra de Martín Adan, La casa de cartón. No es novela, no es cuento, son apuntes. Fui al diccionario de la RAE, allí define que es toda obra de arte que no observa las normas. Me doy cuenta que en todo lo que he escrito, nunca he observado las normas establecidas. Entonces yo escribo por capricho. He terminado un libro que se llama capricho en azul, que se publicará en Arequipa. En un poema Kadafis dice:

Tu ciudad siempre estará contigo, adonde vayas tendrás la ciudad donde naciste, donde conociste la tristeza o la alegría, esa ciudad te perseguirá toda la vida. Y la ciudad que a mí me persigue es Arequipa.

Miguel Barreda, Lo que me fascina del cine es la conjunción de todas las artes

ENCADENADOS tiene diez protagonistas. Está compuesta por diez episodios, cada uno desencadena el siguiente, los personajes van uniéndose, encontrándose, provocando reacciones, como una manera seminconsciente. Como los cadáveres exquisitos de los que hablan los surrealistas, que es una técnica que a mí me fascinó desde que la conocí y que siempre quise hacer, como si hubieran sido muchos autores que se juntaban a escribir y luego sale algo que está unido por el subconsciente. En este caso es un solo autor. Fui uniendo anécdotas, personajes que yo conocía realmente, temores convertidos en personajes. Luego me di cuenta que todos tenían algo en común, era el miedo a la libertad, están atrapados, encadenados a algo, o con algo que pueden ser incluso cosas buenas, a sus ilusiones. Creen que todo va a ser mejor, que van a superar una etapa difícil en su vida y van a ser felices, pero esa es su cadena y otros que están encadenados a sus vicios o sus dolores.