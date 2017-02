Sedapar culmina reparación de bocatoma que produjo corte de agua

Este lunes, Sedapar anunció la culminación de los trabajos de reparación de la bocatoma Charcani V, la cual abastece de agua a la Planta de Tratamiento II, y con ello, a partir de hoy empezaría la producción de agua potable para llenar los 22 reservorios con los que cuentan para abastecer del recurso hídrico a las partes altas de la ciudad.

Tras este anuncio, se espera que el servicio de agua potable se normalice en toda la ciudad para este martes, explicó el presidente del directorio, Hugo Aguilar; por otro lado, luego que el Senamhi alertara sobre nuevas precipitaciones de regular a fuerte intensidad a partir del 8 de febrero, dijo que Sedapar ya viene preparando planes de contingencia para evitar que la ciudad vuelva a sufrir otro desabastecimiento de agua potable.

Como se recuerda, el 31 de enero pasado un huaico afectó una tubería y una bocatoma que abastecía de agua a una de las principales plantas de tratamiento, por lo que la producción de agua potable se detuvo.

Sedapar cuenta con un presupuesto de un millón 800 mil soles, el cual solo puede ser utilizado en caso de emergencias, pero aún no se ha hecho público cuánto se ha gastado de este monto para esta contingencia que debieron afrontar a causa de las intensas lluvias; Aguilar explicó que los días de suspensión de agua potable los medidores no han registrado ningún consumo, es por ello que no se hará efectivo ningún cobro por los días sin este recurso.