VIDEO. Represas ofrecidas al valle de Tambo por Kuczynski serían técnicamente inviables

Argumentando estudios técnicos y denunciando inviabilidad en las tres alternativas evaluadas por el presidente Kuczynski y el Gobierno Regional, Jesús Cornejo demandó la construcción de la represa de Paltuture y su uso exclusivo para los agricultores del valle de Tambo.

El presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo afirmó que la baja altura de los proyectos Huayrondo, Piedra Negra y Quebrada Honda reduce el tiempo de vida de una eventual presa debido al acolmatamiento y arrastre de sedimentos, año a año.

“Técnicamente el proyecto que mejor viabilidad tiene es Paltuture por la ubicación alta de la presa, que favorece el represamiento”, señaló Cornejo. Además adujo que la represa le daría una solución definitiva y duradera al problema hídrico del valle.

El dirigente también recordó que las aguas de Pasto Grande pertenecen al valle y lamentó que, para beneficiar a Moquegua, hayan tenido que ser afectados los agricultores de Tambo. “¿Tenemos que estar sujetos a las condiciones que nos pone Moquegua, Puno, el Gobierno?”, cuestionó.

“Paltuture debería ser exclusivo para el valle de Tambo. La población ha rechazado las otras alternativas”, explicó el dirigente. Además infirió un presunto interés en promover una ampliación agrícola por parte del Gobierno Regional con el impulso del proyecto de la represa Quebrada Honda.

EVITÓ PRONUNCIARSE SOBRE TÍA MARÍA

Al ser preguntado por el proyecto minero Tía María, Jesús Cornejo optó por mantener prudente silencio. “Yo no he venido a hablar de Tía María. Yo he venido a hablar del tema del agua”, sentenció.