PPK: Más allá del discurso

Mensaje con medidas positivas,aunque algunas ya estaban,y otras tendrán que ser leyes, porque facultades del Congreso ya terminaron. Sobre todo, asegurar que la empresas no rematarán los activos y se buscará honrar antes los compromisos con los trabajadores y el país. No se planteó, sin embargo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Pero,hay un problema de fondo,que es la credibilidad de PPK para ponerse a la cabeza de esa lucha contra la corrupción.Acaba de firmar adenda de Chinchero,sumamente cuestionable y onerosa para el país,lo que contradice en la práctica todo el discurso. Además, ha sido un actor clave en los contratos del gobierno de Toledo,como ha mostrado un reportaje de hoy en Cuarto Poder. Hay que esperar el resultado de las investigaciones para que se vaya hasta las últimas consecuencias,como dijo,caiga quien caiga. Algo que si es cierto, es que somos un país grande y milenario que superará este trance.Y,no solo no nos robarán la esperanza,sino que se recuperará en el Bicentenario, se dará una Segunda Independencia, y se construirá una Nueva República.