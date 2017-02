De no estar en la tercera edad, pedido de prisión para Guillén sería mayor

Los setenta y cinco años de edad de Juan Manuel Guillén Benavides jugaron a su favor. La pena de cárcel solicitada para el expresidente regional, por el caso Arequipa- La Joya, se habría visto atenuada por su avanzada edad y no por tener menor responsabilidad en el caso. Se ha solicitado para él una pena privativa de 5 años y 8 meses de cárcel.

La fiscal anticorrupción que interpuso la acusación, Karina Barrientos, sostuvo que la “eximente de pena” por edad aplica para Guillén. De no ser así, el expresidente regional afrontaría un pedido de pena similar a los 10 años solicitados para el también procesado por colusión agravada, Miguel Ocharán.

En tanto la audiencia de vista de la causa, a realizarse en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, aún no ha sido programada debido a que no se ha terminado de notificar a todas las partes implicadas, debido al voluminoso expediente presentado por Barrientos; alrededor de 530 folios.

Una vez superada dicha etapa, el juez Manfred Vera de dicho despacho será el encargado de abril el proceso con el juicio oral.

ACUSA EXAGERADA DENUNCIA

En la acusación de la fiscal anticorrupción, el pedido de pena para Miguel Ocharán es de 10 años de prisión, solicitud con la que el acusado no está conforme. “De confirmarse eso (pedido de 10 años de cárcel en su contra) me parecería un trato asimétrico. No soy autor, soy inocente, lo demostraré”, puntualizó el exasesor del Gobierno Regional.

El que fuera hombre de confianza de Juan Manuel Guillén reiteró que fueron sorprendidos por el exviceministro aprista Fernando Toledo Arburúa y el también implicado Jesús Tolmos Toledo, nexo entre el GRA y el cuestionado Consorcio Arequipa – La Joya.