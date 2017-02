VIDEO. Hoteles de 5 estrellas se construirán en Arequipa en los próximos dos años

“22 mil turistas buscan hoteles de 5 estrellas en Arequipa y no los encuentran”, dijo. El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Arequipa (AHORA), Rafael Cornejo Cuadros, informó este miércoles que se construirán 5 hoteles de lujo entre el 2017 y el 2018.

“Hay clientes que sólo buscan hoteles de 5 estrellas. Estos turistas, cuando vienen a la ciudad, no encuentran las instalaciones al nivel que ellos necesitan. Sólo tenemos 300 camas de 5 estrellas, cuando deberíamos tener un mínimo de 1500”, declaró Rafael Cornejo.

“Se están gestando nuevas inversiones en el sector privado para cubrir esta demanda”, continuó. Sin embargo, el presidente de AHORA manifestó que no se trata de que no estén recibiendo turistas de estas características, más bien, que sí los reciben pero en hoteles de 3 estrellas. “Eso no es bueno”, resaltó.

Arequipa recibe 220 mil turistas extranjeros al año y un millón 200 mil nacionales.