Amiel Cayo. Necesitamos políticas culturales en el sur

Actor, director, escritor, mascarero, actor de cine. Trabajó veinte años con uno de los más importantes grupos de teatro del Perú, Yuyachkani, ha viajado por el mundo y realizado su trabajo en Europa, Estados Unidos, casi toda Latinoamérica. Ahora decidió volver a su tierra, Puno, para colaborar con el desarrollo de la cultura, conversamos con él en su paso por Arequipa.

¿Por qué regresas a Puno?

Por una necesidad de entregar todo el aprendizaje que obtuve en estos años, son veinte años que yo salí de Puno y justamente salí por el poco apoyo que se le brindaba a la cultura, recuerdo que le presentamos un proyecto sustentado al alcalde de esa época, no era muy caro, como 2,000 soles para hacer un evento, el alcalde dijo: cómo van a cobrar esos artistas, hay que darle su sándwich y su gaseosa. Nos quisieron dar 200 soles para hacerlo y no iba a alcanzar ni para el vestuario. A raíz de eso tuve que salir para poder proyectar mi trabajo afuera, además tuve la convocatoria del grupo de teatro Yuyachkani, con ellos he trabajado veinte años, con todo ese aprendizaje ahora sé cómo hacer las cosas, sé cómo gestionar y plantear los proyectos, tengo una buena receptividad y mucha expectativa de la gente. Siento que en la parte cultural siempre se trabaja de una manera muy desorganizada, informal, los artistas tiene que estar como mendigando. Yo creo que esa etapa se debe cambiar, tener otra visión, mostrar el producto artístico como un producto que beneficia a la comunidad y puede ser consumido, así como uno necesita vestirse, uno necesita ver cine, teatro, leer libros, escuchar música, bailar y hay que organizarlo de manera seria para presentarlo a las entidades. Según la ley, desde la constitución política como la ley orgánica de municipalidades, ellos tienen la obligación de fomentar y sostener políticas culturales en cada ciudad, lo que pasa es que no hay propuestas en las regiones, por esta informalidad no se puede desarrollar una política cultural seria. Entonces yo vuelvo para implementar y trabajar con los agentes culturales y artistas una visión distinta que los saque de su encierro y beneficie a la población en general.

En los últimos años te volviste actor de cine.

Cuando empecé a hacer cine me di cuenta que todo el entrenamiento, todo el trabajo que había desarrollado en teatro, no me servía, así que fue volver a aprender, buscar que herramientas podía utilizar para expresar en el cine, además también me gustó todo el proceso desde la preproducción, el rodaje y la posproducción, ahora tengo un conocimiento variado, me gustaría producir películas, sobretodo películas en lenguas originarias, historias propias que no solo hablen de la región sino que sean universales. Si la película la ven en China, en Canadá, en Francia que la puedan entender.

¿En qué filmes has participado?

En varios cortometrajes, y en cinco largometrajes: Extirpador de idolatrías de Manuel Siles, NN de Héctor Gálvez, EL VIAJE MACHO, La deuda de Barnie Elliot que fue una superproducción con actores de Hollywood, el año pasado rodé RETABLO de Álvaro Delgado con Magaly Solier como protagonistas y esta año tengo ya por los menos dos películas que ya están en producción: Encanto de sirenas en Cuzco, Maldita ausencia en Arequipa y Mata indios en Lima.

Ahora haces un taller de cine en Puno

Compartiendo todas estas herramientas que he aprendido en estos cinco largometrajes, como te dije he estado pendiente de todo el proceso y la idea es compartir. Además me obliga a estudiar cómo hacer una película, el reto es producir después de dos meses de taller un cortometraje.

Estás también organizando un evento de gestión cultural

El curso taller de gestión cultural, del 21 al 25 de febrero en el teatro municipal de Puno, con el apoyo de la universidad privada San Carlos, pueden comunicarse al Facebook: Imagen Puno y a Gestión cultural Puno. Es para ayudar a ordenar la política cultural, esperamos que venga gente de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cuzco, que puedan participar. ¿En el Perú, donde estudias gestión cultural? creo que la Católica de Lima tiene un diplomado sino tienes que irte a Argentina o España, y a falta de eso hay un gran desconocimiento de los que hacemos cultura de cómo crear, plantear, gestionar o presionar al estado para fomentar en cada región políticas culturales, el objetivo es orientar a la gente para trabajar la gestión cultural, para eso hemos invitado a varios gestores culturales de Chiclayo, Lima, Villa el Salvador y Arequipa que tienen una gran experiencia en proyectos de desarrollo, recuperación de espacios públicos, difusión de productos culturales, gestión de centros. Se va a hacer una formación en proyectos, cada uno llega con su idea propia y se va con un proyecto desarrollado. Están todos invitados.