VIDEO. Denuncia que médicos del Honorio Delgado fracturaron fémur de su hija en el parto

El mismo día que dio a luz, Tania Delgado Vásquez presentó una denuncia en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero. Al parecer, tres médicos del hospital Honorio Delgado que se encargaron de la cesárea, ocasionaron la fractura del fémur izquierdo de su hija recién nacida.

“No podía mover las piernas. Mi niña lloraba todo el tiempo y yo no podía hacer nada, ni cargarla, porque le dolía mucho… Tiene un año y cuatro meses y no camina. No se puede parar sola. No ha podido gatear hasta que pasó el año”, declaró Tania Delgado.

“Ninguna autoridad del Honorio Delgado se me ha acercado y me ha preguntado sobre mi hija”, continuó. Tania Delgado se indigna de que haya pasado tanto tiempo y que ni siquiera, pese a la denuncia y al proceso que está siguiendo contra los médicos del hospital, nadie se haya preocupado por la salud de la menor.

Además, contó, que el día de la cesárea estuvo esperando cuatro horas para ser atendida. “Pese a que ya había explicado que mi operación sería riesgosa”, señaló. Delgado Vásquez llamó a gritos a médicos y enfermeros, esperando que alguien la atendiera. “Cuando el pie de mi hija salió por mi zona genital, recién me llevaron a sala”, enfatizó.

Los médicos denunciados por lesiones graves son Herbert Checya, Flor Yerba Vilca (que se encargó de la operación) y Madeline Suya. La cesárea se realizó el 31 de octubre del 2015.