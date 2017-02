Congresista Zeballos sobre Tía María: “El presidente no habló con ningún poblador del valle del Tambo”

“Pedro Pablo Kuczynski dijo que iría al valle del Tambo a escuchar a la población durante su campaña”, dijo. El congresista por Arequipa del Frente Amplio, Horacio Zeballos, informó este jueves que durante la visita del mandatario al valle del Tambo este no conversó ni escuchó a nadie. Ni dirigentes ni pobladores.

“No escuchó a los pobladores del valle. El pueblo estaba esperando por primera vez en su historia a un presidente que los escuche. Eso es lo que querían. Lo que transmitimos. Y, se esfumó, la oportunidad de oro del presidente para dialogar con los pobladores”, declaró Horacio Zeballos.

“Los que hizo el Gobierno anterior fue no escuchar”, continuó. El legislador manifestó que montaron mesas de diálogo que no funcionaron. Además, indicó, no entraba gente que ellos determinaban. “No participaron los dirigentes, se judicializó el asunto y han resultado 5 muertos”, enfatizó.

Horacio Zeballos señaló que lo que tiene que hacer este Gobierno es sentarse a conversar con los pobladores del valle. Resolver el conflicto y avanzar, el presidente debe escuchar a la población. “Situación que no se ha hecho”, anotó. “Hay desconcierto en el valle, nadie sabe qué hacer”.

El congresista dijo que no está de acuerdo con Tía María. Señaló que se viene desarrollando durante años una inversión pública por parte del Estado para hacer irrigaciones en Iberia, en Mejía, en Mollendo. “De esto vive la gente de la zona”, expuso. Resaltó que el valle del Tambo es el valle costero en mejores condiciones del país.