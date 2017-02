VIDEO. Reglamento del Programa Municipal de Vivienda fue aprobado por mayoría concejal en acalorada sesión

En una accidentada sesión de Concejo Municipal, se aprobó finalmente el reglamento del Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI) y una ordenanza relacionada que fue motivo de cuestionamientos de regidores de oposición.

El reglamento fue aprobado por doce votos a favor y dos en contra. Los regidores que se opusieron al Promuvi fueron Carlos Cucalón y Christian Talavera, siendo el último el que cuestionó en reiteradas oportunidades presuntas irregularidades en el carácter de la ordenanza adicional y los plazos de aprobación del reglamento.

Christian Talavera señaló que la ordenanza adicional posee carácter modificatorio de la Ordenanza Municipal Nº 1033, que creó el programa. Esto debido a que suprime la modalidad de adjudicación de lotes por subasta, estipulada en el artículo 8 del documento antes citado. El regidor Ricardo Medina secundó la observación de Talavera.

No obstante, el regidor Pedro Santos Quispe y el grupo oficialista cerraron filas en defensa del reglamento del Programa Municipal de Vivienda e hicieron pesar su mayoría. Así, luego de más de dos horas de debate, fue aprobado el documento íntegro por voto mayoritario.

LO QUE CAMBIA

Los puntos más controvertidos considerados en el debate del Promuvi fueron la extensión de los terrenos y los requisitos para determinar quiénes estarán aptos para postular al beneficio. Ambos puntos tuvieron múltiples observaciones de parte de regidores de mayoría y oposición.

Respecto a la extensión de los terrenos, la misma cambió de 160 metros cuadrados, como mínimo, a 120 metros cuadrados. No se descarta que en casos excepcionales se pueda otorgar terrenos con dichas extensiones.

En tanto, se especificó que quienes acrediten mediante DNI residencia mínima de 5 años en Arequipa, podrán acceder al Programa Municipal de Vivienda. Esto sin hacer distinción de ciudad de origen y en salvaguarda de posibles beneficiarios golondrinos. “Si abrimos el programa, todo Puno y Juliaca se nos viene encima”, expresó Zegarra inopinadamente.

En lo concerniente a los aptos, se estableció que darán preferencia a los matrimonios, convivientes y solteros con carga familiar, con la atingencia que dicha carga se refiere a hijos y no a hermanos, padres, tíos, etc. Los beneficiados deberán ser de escasos recursos económicos y no tener ninguna vivienda.

La primera etapa, la fase de admisión, estará abierta a toda la ciudadanía que no tenga propiedades en la ciudad, el país o el extranjero ni pertenezca a alguna asociación de vivienda. La misma que deberá presentar sus fichas, declaración jurada de no tener propiedades, declaración jurada de carga familiar, entre otros.

La segunda etapa, denominada fase de adjudicación, será determinada por sorteo. Considerándose un titular y dos suplentes en caso que se encuentren irregularidades en alguno de los seleccionados. En esta etapa los tres postulantes deberán presentar sus certificados negativos de propiedad, y serán recién sometidos a evaluaciones.

Si a alguno de los sorteados se le encontrara información falsa en declaraciones juradas o fichas de inscripción, automáticamente será tachado de por vida del Programa Municipal de Vivienda.

Respecto al precio de los terrenos, será determinado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las formas de pago serán al contado o hasta en 12 meses previo pago inicial del 10% del monto.

Otro cambio importante en el Promuvi está relacionado a las restricciones de los terrenos adjudicados. El Concejo Municipal coincidió en prohibir cualquier tipo de transacción o traspaso de los terrenos, hasta después de 10 años, evaluándose incluso acciones legales.

En caso de no cumplir con los pagos o de encontrarse falsedad en los documentos presentados, los terrenos podrán ser revertidos a la Municipalidad Provincial.

DATO

La entrega de las fichas será tanto presencial como vía internet. Para ello la Municipalidad Provincial implementará una página web dedicada exclusivamente a los requisitos, información, cronogramas y formatos del Programa Municipal de Vivienda.

Los terrenos utilizados para la primera etapa del Promuvi estarán ubicados en los distritos de Miraflores, Mariano Melgar, Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, y Yarabamba. En tanto, para la segunda etapa, la comuna tiene previsto usar terrenos sin sanear de los distritos de Paucarpata y La Joya, para lo que pidieron el apoyo del Gobierno Regional en el saneamiento.

Asimismo, la MPA facilitará mediante entidades financieras privadas créditos para los beneficiarios del lote.