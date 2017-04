Procesan por peculado a exrectores Valdemar Medina y Rolando Cornejo

Dos exrectores agustinos compartirán el banquillo de acusados por presunto delito de peculado en el caso del club Atlético Universidad. Valdemar Medina Hoyos y Rolando Cornejo Cuervo asistieron al inicio de proceso en la sala 5 del Juzgado Penal Unipersonal presidido por Juan Carlos Churata Quispe.

El proceso corresponde a lo ocurrido entre los años 2003 y 2005, cuando Rolando Cornejo y Valdemar Medina eran rector y vicerrector académico de la UNSA, respectivamente. El caso cobró especial relevancia luego que en el 2010, la Comisión de Fiscalización del Congreso encontrara un perjuicio de 4 millones de soles en contra de la UNSA, por transferencias realizadas al club Atlético Universidad.

Al culminar la audiencia, Valdemar Medina argumentó que no existió delito debido a que el club Atlético Universidad sí formaba parte de la UNSA. Además, intentó vincular el nuevo proceso a uno anterior, en que se anuló una condena en contra de Rolando Cornejo por un caso similar de malversación de dinero de la casa agustina para pagar las planillas del equipo de fútbol.

La casación a la que aludió, de número 244-2013, fue presentada como argumento para desestimar el presente proceso por la defensa de Rolando Cornejo. Sin embargo, esta fue desestimada por el juez Juan Carlos Churata debido a que corresponde a un proceso diferente al recién iniciado.

En tanto, Valdemar Medina también cuestionó la no inclusión en el proceso de los integrantes del Concejo Universitario entre los años 2003 y 2005. Según el exrector, los mismos deberían ser incluidos pues fueron los que aprobaron las transferencias a favor del equipo de fútbol.

Aldo Ramos, abogado de Medina, señaló que las investigaciones no tienen mayor asidero y que se debe al desconocimiento del funcionamiento de las universidades, señalando su carácter de instituciones autónomas. En su versión, los dos exrectores habrian pecado a lo mucho de negligencia, pues dijo que fue el Consejo Universitario el que tomó las decisiones y ellos “solo acataron el acuerdo de Consejo”. No se refirió al hecho que los acusados eran presidente y vicepresidente, respectivamente, del Club Atlético Universidad, inscrito en registros públicos como asociación privada. Por tanto, serían ellos y no los otros miembros del Consejo, los interesados en promover las actividades del club, que fueron íntegramente financiadas con fondos universitarios.