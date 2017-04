Quieren cambiarle la cara al mercado mayorista de Cerro Colorado

Tienen que combatir dos frentes. La presidenta de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Especies Hidrobiológicas del Sur San Pedro Pescador, Vilma Méndez de López, informó este martes que la nueva directiva tiene que luchar contra el expresidente de la misma que busca sabotear la gestión actual; al mismo tiempo, tienen que mejorar la infraestructura.

“Vamos a juntar dinero para hacer un megamercado. Nosotros, los mayoristas, tenemos nuestros capitales y también tendremos que acudir a una entidad financiera, para poder hacer que Arequipa tenga un megamercado como se lo merece”, declaró.

Para esto, la presidente contó que el 5 de abril se habían reunido con el alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera, y abordaron dos temas: el levantamiento de las observaciones respecto a la clausura efectuada en el Terminal Pesquero el 3 de abril y, las mejoras en salubridad e higiene dentro y en los exteriores del mercado.

“Acordamos realizar un perfil de lo que vendría a ser el nuevo local”, continuó. Además, Vilma Méndez señaló que también se comprometieron en hacer una maqueta del Terminal Pesquero, la cual presenta un avance del 70%, para definir gráficamente la restauración del centro comercial. “Estamos agradecidos con Manuel Vera por darnos la oportunidad de seguir trabajando”, recalcó.

Para reestructurar el mercado, los comerciantes tendrán que invertir entre 5 y 8 millones de soles. Además, expresó que los socios invertirán y, lo que falte, lo pedirán a través de préstamos a alguna entidad. Hay 102 socios inscritos en Registros Públicos.

En cuanto al expresidente, Vilma Méndez apuntó; “Quiere tumbar la nueva dirección del mercado”. Se trata de Ismael Tito Machaca, quién presidió por 12 años la asociación. Según cuenta la actual presidente, se apoderó de todo el dinero de los comerciantes del mercado.

“No me ha entregado ni un sol. No me ha entregado libros, ni padrones, ni nada. Simplemente, él ha hecho caso omiso de sus responsabilidades como presidente del mercado por 12 años consecutivos”, enfatizó. Él alegó durante el proceso que le interpusieron miembros del mercado, siguió, que se le habían perdido los libros, los padrones, y que no era su culpa. “Yo creo que se ha robado millones”, finalizó.