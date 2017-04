SIT: Municipio evalúa ingreso de 20 rutas al Centro Histórico en fase preoperativa

La Municipalidad Provincial viene evaluando permitir el ingreso de hasta 20 rutas temporales al Centro Histórico. Medida que solo sería implementada durante un año de la fase preoperativa del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Las unidades vehiculares que circularán por el Centro Histórico lo harán por los ejes Bolívar – Sucre y Jerusalén – San Juan de Dios. Esta disposición sería tomada en vista que las dos rutas troncales, que conectan los conos norte y sur de la ciudad, solo podrán dar servicio a partir de la fase operativa del SIT.

No obstante, la MPA todavía no ha consultado a la Dirección Desconcentrada de Cultura sobre las rutas transitorias. Además Javier Molina Luján, asesor del Sistema Integrado de Transportes, aceptó que todavía no tienen información sobre la carga vehicular que soportarían ambos ejes del Centro Histórico.

En el marco de la misma fase también se prohibirá el ingreso de taxis a ambas vías y a las zonas donde se realicen obras relacionadas al SIT.

SIN DINERO SEGURO

La implementación total del SIT antes de la fase operativa requerirá una fuerte inversión de parte de la comuna. Obras que comprenden modificaciones en algunas vías importantes como lo será el boulevard Jerusalén – San Juan de Dios, paraderos en Goyeneche o la ampliación del puente Bajo Grau.

Actualmente la comuna provincial no dispone del dinero requerido para estas obras. Así lo reconoció Javier Molina Luján. Por ello, desde el provincial ponen sus esperanzas en un desembolso de parte del Ministerio de Economía y Finanzas a pedido del presidente Kuczynski.

Se espera que el periodo de ejecución de los trabajos supere el año en el caso del boulevard Jerusalén – San Juan de Dios. Tiempo similar al previsto para el viaducto de la avenida Salaverry, obra también importante para el SIT.

En vista de la falta de liquidez, la oficina del SIT priorizará dar mantenimiento a las pistas y veredas antes de la fase preoperativa. Lo que incluye señalizar las veredas en las zonas de paraderos y cruceros peatonales.

PENDIENTES

La buena pro de las siete unidades de negocio del SIT es la próxima tarea a resolver para la municipalidad. Licitación que se estaría culminando en el mes de julio del presente año dando luz verde a la firma de contratos, tras lo cual los consorcios deberán tener flotas con al menos 30% de buses nuevos.

Así se pasará de los 3 mil 700 buses que circulan actualmente hasta las mil 657 nuevas unidades. Las que tendrán una capacidad promedio de 70 pasajeros y total de más de 117 mil usuarios. Buses con aforos de 100, 80, 60 y 42 personas en rutas troncales, estructurantes, alimentadoras, y subalimentadoras respectivamente.

Por otra parte, también queda pendiente la licitación del componente tecnológico necesario para la operación del sistema. Cuyo contrato y licitación deberá ser revisado y aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Tecnología que permitirá implementar los pasajes universitario y escolar, realizar el control de los mismos y evitar suplantaciones.

Asimismo, permitirá monitorizar la ubicación de los vehículos, conocer las rutas y horarios mediante un aplicativo para smartphones. Las que iniciarían desde las 4 horas y finalizarían a las 23 horas.

Tampoco ha quedado definido el monto del pasaje. Que sería definido por la Junta de Operadores, la Municipalidad Provincial y los recaudadores en función al recorrido, usuarios y ganancias de los transportistas. Para lo cual se recogerían datos de la fase preoperativa.

FUTURO

La fase en ejecución es la primera del SIT, la que se verá complementada con otras tres. Estas etapas incluirán tres rutas troncales adicionales, en las que no se descartaría implementar un tranvía o tren ligero.