Fiscal de la Nación: “Los audios del caso Madre Mía no son ilegales”

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Valverde, señaló que no conoce a profundidad el caso que involucra al expresidente Ollanta Humala, sobre lo ocurrido cuando era capitán del Ejército en la base militar Madre Mía (San Martín), donde habría participado en desapariciones forzadas durante el conflicto contra el terrorismo. No obstante, no descartó los audios producto de interceptación telefónico que lo comprometerían con el pago a testigos para que no hablen.

“Según el informe del fiscal Germán Juárez, estos audios estaban en otra Fiscalía por una investigación de hace dos años atrás. No es que se haya ordenado una intervención de comunicaciones hace poco. Ya existía de otra investigación penal”, declaró el fiscal al ser preguntado por la prensa.

El expresidente ha reconocido su voz pero señala que “los audios son ilegales”. Sin embargo, el fiscal Sánchez Valverde, aseguró que los audios están autorizados por el Poder Judicial. “Son legales”, puntualizó.

Pablo Sánchez señaló que el fiscal Germán Juárez, quien está llevando el caso del supuesto pago a testigos, está recopilando información para resolver el proceso. “Pidió los audios para comprobar si hay algo en ellos que lo ayudara a vincular la investigación”, apuntó.

Además, reiteró, que el fiscal y las partes tienen acceso a las pruebas. Los cuales, pueden solicitar copias. “No se trata de que la Fiscalía filtre la información a los medios”, recalcó. Ollanta Humala, durante la conferencia de prensa, aseguró que los audios habían sido filtrados por intereses políticos.

No obstante, el fiscal de la Nación aseguró que le había pedido a Germán Juárez un informe sobre los audios solicitados. “Quiero saber qué ha ocurrido realmente con estos audios”, se preguntó.

NUEVA SEDE DE FISCALÍA

En relación a la nueva sede de la Fiscalía en Arequipa, que está inconcluso, Pablo Sánchez dijo que no cuentan con presupuesto para culminar el edificio que se encuentra en la avenida La Paz. Sin embargo, manifestó, que se reuniría con representantes del Gobierno Regional y del Ministerio de Economía y Finanzas para coordinar, y buscar la manera, de culminar con esta obra.

VISITA

El fiscal de la Nación llegó a Arequipa para firmar el “Acuerdo por la Justicia – Primera Sesión Descentralizada”. el cual busca unir esfuerzos para mejorar el desempeño en el sector regional. Anunciaron a la ministra de Justicia, el presidente del Poder Judicial de Arequipa, representantes del Ministerio Público, representantes del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Academia de la Magistratura.