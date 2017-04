Yamila Osorio: “Construir la represa de Angostura nos demorará 3 años”

Aprobaron el expediente técnico para la construcción de la represa de Angostura. La gobernadora regional, Yamila Osorio, informó este viernes que la concesionaria Angostura Siguas ya fue notificada por una resolución de Autodema donde se acordó el inicio de la construcción de la represa para agosto de este año.

La gobernadora señaló que falta comprar 14 terrenos para llevar a cabo la construcción total de la represa. “Pero para la primera etapa no es necesario”, recalcó. La autoridad insistió en que existe una buena relación con los comuneros en cuyos terrenos se construirá la obra.

Sin embargo, declaró, que “hay dos o tres casos que no han logrado acreditar la titularidad de la tierra. Ellos son los que han hecho llegar más reclamos a los congresistas. Pero nosotros tenemos documentos y lo hemos respondido con firmeza. Si no acreditan titularidad, el Gobierno Regional no podrá adquirir los terrenos”.

Para la etapa de la reubicación se han reservado 300 hectáreas en Pampa Baja, donde los comuneros de Pusa Pusa serán trasladados. “Vamos a solicitar al Congreso que nos ayude con una ley que nos facilite la reubicación de los comuneros”, manifestó. Proinversión tiene un año para el proceso de promoción. Luego, se iniciará la subasta de las tierras.

Yamila Osorio declaró durante la “Audiencia Pública: Proyecto Majes Siguas II – El desafío de Arequipa”, organizado por el congresista Horacio Zeballos y que contó, además, con la participación de todos los parlamentarios por Arequipa.