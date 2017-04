Zegarra: ¿Por qué tanta sospecha por Hinojosa? creo que no va a robar nada

Marcos Hinojosa, exsubgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial, hizo una sorpresiva aparición luego de la sesión de Concejo Municipal realizada hoy. Sobre el exfuncionario pesa una sentencia en primera instancia por el delito de peculado de uso y dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer función pública.

El que fuera hombre de confianza del alcalde Alfredo Zegarra ingresó a la Sala de Gerentes de la comuna por una puerta de uso de funcionarios y personal. La misma que conecta al estacionamiento de vehículos de la municipalidad, autoridades y personal.

Respecto a la reaparición de Hinojosa a la comuna, el alcalde Alfredo Zegarra defendió la presencia del procesado en la MPA. “Todos los ciudadanos tienen derecho a estar en el municipio. No se le puede cerrar la puerta a nadie”, afirmó.

Al ser consultado por la sentencia que pesa sobre Hinojosa, el burgomaestre aseguró que la misma no habría sido ratificada en segunda instancia. “Porque no nos dejamos de suspicacias y de sospechas”, declaró.

Asimismo también sostuvo que no tendrá ninguna junta con el exsubgerente. “No tengo ninguna reunión en absoluto. No sé porque tanta sospecha de Marcos Hinojosa como si fuera un ladrón. Yo creo que no se va a robar nada del municipio”, ironizó.

Hinojosa fue procesado y sentenciado en primera instancia por peculado de uso. Luego que en noviembre del 2011 fue fotografiado mientras usaba una camioneta de la comuna para fines personales. Recibiendo una condena de 28 meses de cárcel suspendida, 28 meses de inhabilitación para ejercer función pública y un pago de seis mil soles de reparación civil.