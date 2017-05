Nueva presidenta de la Junta de Fiscales Superiores traza el camino de su gestión

“Vamos a continuar con los lineamientos de las anteriores gestiones”, dijo. La nueva presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Miriam Herrera Velarde, señaló este martes que su gestión abarcará tres ejes: infraestructura, recursos humanos y acercamiento a la sociedad.

“En infraestructura vamos a seguir luchando con la consecución del local de la avenida La Paz. Voy a ir a Lima para saber cuáles son las objeciones que pone la Fiscalía de La Nación para refaccionar el local. Voy a ver también con el Gobierno Regional una mejor vía para resolver el problema del presupuesto”, declaró.

Acerca de la culminación de la Fiscalía, que lleva ya varios años en construcción, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores especificó que se planteará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un aporte económico. No obstante, si este camino no es viable, se verá la posibilidad de concluirlo con una obra por impuestos. Aún no se sabe de cuánto se trataría.

En cuanto a recursos humanos, Miriam Herrera destacó que hay 9 fiscales que todavía no han logrado juramentar. Los cuales, no están trabajando en este momento. “Voy a verificar en el MEF, cual es la objeción para que me den el alta para con ello iniciar su servicio”, manifestó.

Además, explicó, que verificará el desarrollo de las investigaciones por parte del personal fiscal, así como cual es la visión que tiene sobre los fiscales la población. “Vamos a mejorar nuestra posición en la sociedad”, puntualizó.