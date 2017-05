Único ingreso a anexo de Sihuarpo es judicializado y entregado a privados

La vía de acceso que conecta con el anexo de Sihuarpo, una trocha carrozable habilitada por Foncodes y los pobladores en 2005, se encuentra bloqueada. El sendero es ahora propiedad de la familia Caso Iquiapaza y fue perdido en juicio por el distrito de Pampacolca.

Sin vías de ingreso, las dieciséis familias que residen en el anexo de Sihuarpo se encuentran incomunicadas desde el 27 de abril último, fecha en que la magistrada, María Luisa Pickman, del Juzgado Unipersonal de Aplao ejecutó el segundo lanzamiento.

Carmen Amézquita Gutiérrez, pobladora del anexo, criticó que valiéndose de una adjudicación de terrenos eriazos, la familia Caso Iquiapaza se haya posesionado de la vía. “Que va a pasar con la gente mayor. Ahorita se les acaba sus alimentos y víveres”, lamentó.

La representante de dicha comunidad también denunció la desidia de la Municipalidad de Pampacolca, a la que culpan de la pérdida del camino. “Que le cierren la carretera a la municipalidad, no al anexo. Porque el anexo no ha entrado al juicio, nunca han entrado en el proceso. No es justo”, declaró visiblemente afectada.

En vista del poco apoyo de la comuna pampacolquina y de la Municipalidad Provincial de Castilla, los pobladores de Sihuarpo anunciaron el inicio de un nuevo juicio para recuperar el control de dicha trocha carrozable.