Con multitudinaria marcha pobladores exigen a Cerro Verde pago de regalías

Miles de pobladores marcharon por la Plaza de Armas. El líder del Frente de Defensa y Desarrollo del Cono Norte (Fredicon), Felipe Domínguez, exigió a la minera Cerro Verde que pague las regalías y al Gobierno Central que devuelva el gravamen minero para realizar obras en la región.

“Mil dirigentes vamos a viajar a Lima el 15 de junio (…) Le vamos a pedir a las autoridades que se pongan el poncho por Arequipa (…) Vamos a reclamar la plata que nos están debiendo. Ollanta Humala se llevó el gravamen minero para hacer el metro de Lima”, dijo.

“En las regalías mineras hay 800 millones de soles aproximadamente. Pero en cuanto al gravamen minero, son miles de millones de soles que Arequipa ha dejado de percibir”, continuó. Felipe Domínguez reiteró que se tiene que utilizar ese dinero para realizar obras de infraestructura.

Cerro Verde ya depositó una parte de las regalías a cuenta del futuro resultado del juicio, explicó. Piden que ese dinero se invierta en obras como el tercer tramo de la Variante de Uchumayo, la culminación de la autopista Arequipa – La Joya, hospitales, colegios, agua y desagüe, electrificación, asfaltos y apoyo a la microempresa con créditos blandos e impulsar el crecimiento económico desde las Pymes.

Los marchantes llenaron la plaza. “Esto no obedece a ningún interés político de mi persona. Yo no voy a postular a nada. Sólo hemos venido por una razón. Exigirle al Gobierno Central (…) Esta marcha es para presionar al Gobierno. Si no nos devuelven el dinero, radicalizaremos la protesta”, apuntó.