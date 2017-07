Pasacalle Regional se realizará en Independencia por decisión de la MPA

La gobernadora regional Yamila Osorio no expresó fastidio tras la decisión de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para que el “IX Pasacalle Regional 2017” no se lleve a cabo en la Plaza de Armas.

“Rechazo tajantemente cualquier tipo de diferencias o discrepancias. Para que haya un conflicto tienen que haber dos (lados). De mi parte no hay absolutamente nada de eso. La municipalidad puso sus reglas y nosotros no somos de quejarnos, de llorar, ante estas cosas”, declaró.

“No querían que pasen camiones”, continuó. La gobernadora manifestó que uno de los peros que planteó la MPA para que el pasacalle no se realice en la Plaza de Armas era la presencia de vehículos pesados. No obstante, Osorio Delgado aseguró que esto no ha ocurrido nunca. “Sólo transitan vehículos pequeños que llevan diseños atractivos”, añadió.

Tras esta decisión, el Gobierno Regional eligió otro lugar. La avenida Independencia. “No queremos dejar de exhibir el Pasacalle Regional”, recalcó. La autoridad regional señaló que se puede cambiar de escenario pero que el entusiasmo de la población será el mismo.

“El pasacalle es también un encuentro entre las culturas de todas las provincias. Además, contaremos con la presencia del ministro de Cultura Salvador del Solar, quien le dará realce a este pasacalle”, manifestó. El evento se realizará el domingo 6 de agosto.