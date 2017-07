Exportaciones arequipeñas llegaron a 76 destinos en primer semestre

Las exportaciones de la región Arequipa de enero a mayo de este año llegaron a 76 mercados en total, y sumaron más de US$ 1,857 millones, lo que evidenció un alza de 6.3% respecto a similar periodo del 2016, impulsada por la pesca y minería tradicional, reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según cifras preliminares del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, el principal destino de los productos arequipeños fue China, que concentró el 36.4%% de los despachos generales y cuya demanda creció 25.2%. En segunda posición se situó Estados Unidos, que creció 40.8%, representando el 15% del total.

Siguieron otros destinos como Japón, Suiza, India, España, Corea del Sur, Canadá, Alemania y Brasil, que juntos representaron casi el 40% de los envíos. Resulta destacable el desempeño de los envíos a México (392% de crecimiento). Sumó más de US$ 6 millones. Otros con óptimo desenvolvimiento fueron Francia (327%), Vietnam (290%), Tailandia (206%) y Austria (7787%).

Productos destacados

Las cifras del gremio exportador revelaron que los envíos tradicionales subieron 10.4% al sumar US$ 1,688 millones 726 mil, debido a la fuerte demanda de la minera (9.4%), seguido muy de lejos de la pesca (246%). Contrariamente, los despachos de agro y del petróleo y gas natural descendieron considerablemente.

Entre los principales productos del rubro primario exportados desde Arequipa, sobresalieron el cobre, molibdeno, oro, plata, cinc, y la harina y pellets de pescado, partidas que representan cerca del 80% de lo enviado.

En relación al sector no tradicional (US$ 168 millones 274 mil), éstas cayeron -22.3%, por la menor demanda de productos siderúrgicos, que en los últimos años ha sido uno de los principales rubros. Es así que entre enero y mayo (US$ 11 millones 435 mil), presentó una contracción de -88.2%.

Los subsectores en rojo fueron también las confecciones (-12.1%), la metalmecánica (-25.3%), la minería no metálica (-19%), la madera (-97.9%) y varios (-30.2%). Por el contrario, la agroindustria creció 3%, los textiles 11.7%, la pesca 13.6% y los químicos 18.4%.

Las partidas más sobresalientes de este sector corresponden a las de pelo fino de alpaca, alcachofas preparadas o en conservas, ácido ortobórico, cemento portland, hilados de lana, uvas frescas, granada, ajos frescos o refrigerados, barras de hierro o acero, carmín de cochinilla, cebollas, paltas, nueces, poro, perejil y albahaca, entre otros.

Debido al potencial exportador de Arequipa, la Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional de ADEX dará a conocer iniciativas que buscar impulsar despachos de región.

Para recordar

Las cifras de ADEX Data Trade dieron a conocer que entre enero y mayo último, el total de empresas exportadoras de Arequipa llegó a 231.

Al término del 2016, las exportaciones de Arequipa bordearon los US$ 4,427 millones, creciendo 43% respecto a lo alcanzado en el 2015 (US$ 3,076 millones).