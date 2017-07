MPA asegura no talará ningún árbol en Vallecito para construcción de pista

La Municipalidad Provincial de Arequipa realizará trabajos en el Malecón Vallecito, mejorando el ornato y reforestando la ribera del río Chili sin talar ningún árbol de la zona, por lo que solicita que algunas personas sin conocimiento del expediente de trabajo no continúen desinformando a la población, afirmó el alcalde Alfredo Zegarra.

Aclaró que se cumplirá con reforzar la ribera del río Chili con la finalidad de proteger la zona del Vallecito de posibles desbordes en temporada de precipitaciones pluviales, descartando categóricamente talar árboles. “Por el contrario, se reforestarán como parte de las labores de reforzamiento”, dijo.

Se trata, además, de reducir los impactos negativos por la acumulación de desmonte y basura que arrojan en el lugar; “lo cual va a cambiar con estos trabajos en este espacio público, según las fichas registrales”, concluyó.

Por su parte, el asesor del Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Edgar Gonzales, reafirmó que no se talará ningún árbol del malecón de Vallecito durante la construcción de la vía que ha generado revuelo en esta zona. Además, insistió que esta pista no pertenece al Plan de Desvíos de la obra viaducto de Salaverry.

“Esta vía está contemplada dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Esta vía no está dentro del Plan de Desvíos de la obra en ejecución del viaducto de Salaverry. No está inmerso el malecón de Vallecito”, declaró. Ya que la vía sería utilizada para vehículos ligeros y no para transporte público.

“El tramo que se va a intervenir será de 250 metros lineales”, continuó. Gonzáles especificó que la obra está presupuestada. Costará 480 mil soles. Reúne los requisitos y las exigencias según la ley y reúne, también, las necesidades de servicio ante el problema del tráfico, explicó.

Señaló que se va a hacer, a pedido de varios vecinos de la zona, el reforzamiento (técnicamente, enrocamiento) de algunos tramos del río Chili que golpea cuando crece durante las temporadas altas de lluvia.

También se refirió a la faja marginal. “Que quede claro que se está respetando la faja marginal. Se está dejando la ribera del río donde se hará el enrocamiento. De ahí, recién viene la vía que es de siete metros y que no toca, no invade ni un centímetro, de la faja marginal”, subrayó.

El asesor recalcó que la norma si autoriza utilizar la faja marginal de ser necesario. No obstante, aseguró que no se hará. Reiteró que esta pista, que tardará dos meses en construirse, sólo es para vehículos menores. “No hay capacidad de giro para vehículos grandes”, puntualizó.

Convocará a los vecinos de Vallecito, que realizaran continuas protestas aduciendo que talarán los árboles del malecón y que perjudicará la única área ecológica del centro de la ciudad, para resolver sus dudas.