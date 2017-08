Arzobispo acusa a periódico de montar campaña en su contra

Javier del Río, Arzobispo de Arequipa, se siente víctima de una conspiración. Asegura ser el blanco de una campaña de desprestigio iniciada por un diario local que publicó sus dichos, durante una reunión con sus fieles, sacándolas de contexto.

Según aseveró el representante de la iglesia católica en Arequipa, durante el espacio que tiene en la televisión local, la frase que pronunció no tuvo una carga despectiva. Tampoco discriminatoria contra los migrantes puneños a quienes dijo respetar.

“Lamentablemente, es un puneño nacionalizado arequipeño, horroroso, felizmente ya se va…” había dicho monseñor Del Río. En ese momento se refería al ex presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola Hani. Aludía así a la convalidación que hizo el TC de un decreto que despenaliza las relaciones sexuales consentidas entre adultos y menores de 14 a 17 años, atribuyendo la autoría a Urviola.

“HABLEMOS DE DIOS”

En el espacio televisivo denominado “Hablemos de Dios”, que le concede el canal ATV Sur, Del Río intentó explicarse. Dijo que el término “horroroso” estaba referido a la norma, mas no a Urviola Hani. Asimismo dijo que el diario La República, que presentó el audio de sus dichos, estaba empeñado en dañar su imagen- Señaló que no es la primera vez que le atribuyen algo que él no quiso decir. Añadió que el diario está a favor de la ideología de género que él personalmente ha combatido, ganándose enemigos.

Finalmente dijo que, una muestra de su vocación de servicio es la implementación del instituto técnico que él mismo fundó en el Cono Norte. Este centro ayuda a jóvenes de bajos recursos, entre ellos, muchos migrantes, por los que no tiene ninguna animadversión.

Escuche Ud. mismo el audio que presentó el diario La República, en el que se basó su información.