Capturan a conductor que mató trabajador edil en Av. Ejército

Tras el trágico accidente ocurrido a las 5:30 de la mañana en la Av. Ejército, se logró la captura del conductor del camión distribuidor de gaseosas. Juan Jacho Caño, de 47 años, arrolló y mató a Sebastián Koniclla Killulla, de 24 años, dejando herido a su compañero. Ambos trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanahuara encargados del área de Parques y Jardines se encontraban realizando el pintado de cebras en la pista por orden de funcionarios de la comuna.

Jacho Caño, luego de haber causado el accidente, decidió darse a la fuga. Tras una veloz investigación se logró identificar el vehículo y en que depósito se encontraba oculto. El compañero de Sebastián Koniclla se encuentra en Emergencia de la clínica San Juan de Dios. No se le ha identificado y se informa que será necesaria una operación tras las heridas causadas.

El alcalde del distrito, Elvis Delgado, junto ala encargada de Relaciones Públicas de la comuna de Yanahuara, han indicado que el trabajador contaba con los beneficios laborales e implementos de seguridad necesarios para este tipo de obras.

CUESTIONAMIENTOS A LABOR ENCOMENDADA

La secretaria del Sindicato de Trabajadores de la comuna de Yanahuara, Teresa Arteaga, evalúa denunciar penalmente a los funcionarios de la municipalidad por las condiciones laborales que tenían las víctimas. Ambos trabajadores realizaban el pintado de cebras en la pista antes de la inauguración del Festival del Libro que se realizaría en la berma central de la Av. Ejercito.

Arteaga explicó que no se realizó una coordinación con efectivos de la Policía de Tránsito ni serenazgo. También desmintió la versión de la comuna, pues no se encontraban con contrato CAS, sino con recibo por honorarios por Servicios No Personales (SNP). Expresó que no se respetó el protocolo del pintado de vías de tránsito, todo lo cual habría contribuido al accidente.

Arteaga explica que, por la modalidad de contratación, no cuentan con seguro social. Recién estarían laborando desde hace tres meses. Y no contaban con un horario fijo de ingreso y salida.

ACCIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía Penal de turno tomó conocimiento del hecho a las 7:15 horas. Estuvo a cargo del fiscal Abelardo Arismendi, quien procedió al levantamiento del cadáver a las 7:30 horas. El Ministerio Público ha iniciado las acciones que corresponden y la investigación preliminar está en curso.