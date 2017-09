Aramayo acusa a Yamila Osorio de ser “la gobernadora de PPK”

Las redes sociales vienen siendo un campo de batalla entre la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, y la congresista Alejandra Aramayo. Fue a raíz de un comentario de la parlamentaria, en el cual acusaba a la autoridad regional de pretender suspender la evaluación docente. También de haber llegado a un acuerdo con los maestros para presentar un proyecto de ley en ese sentido.

Ante esa declaración en el pleno del congreso, Yamila Osorio publicó un tweet diciendo lo siguiente: “No mienta congresista Aramayo. No he presentado ningún proyecto de ley para evitar la evaluación de los maestros”.

La parlamentaria reaccionó enérgica ante el tweet de la Gobernadora, presentando el documento en cuestión a la prensa.

“Tengo que tener mucha calma para responder, porque es autoridad, pero representa al gobierno de PPK y eso le hace mal”. También mencionó que no iba a “poner sus buenos oficios para lograr la aprobación de la modificatoria de Ley de la Reforma Magisterial, porque todo el país quiere evaluación al docente”.

DENUNCIA POR DIFAMACIÓN

Aramayo sostuvo que podría realizar una denuncia por difamación, pero que esta vez no lo haría debido a que no cuenta con el tiempo necesario. “Por esta vez lo paso por alto, pero que pida disculpas (…) ella es dañina con lo que hace, lamento que no sepa lo que firma y que sea malcriada. Que deje de ser la gobernadora de PPK”. También le sugirió a Osorio que no se involucre en problemas nacionales, y que le de prioridad a la región.

En el supuesto documento presentado por Osorio en el despacho de congresista el pasado 11 de Agosto. Le pide a Aramayo que ponga sus buenos oficios para lograr la aprobación del Acuerdo Regional N°070-2017 el cual busca que se suspenderían los artículos 44, 45, 46, y 47 del Decreto Supremo Nro. 05-2017-Minedu. Los artículos en mención están ligados en su totalidad al examen docente.

Ante tal situación, la gobernadora regional, a través de su programa radial indicó que jamás presentó dicha iniciativa.

“No tengo facultades para presentar iniciativas legislativas, lo que se ha remitido es el acuerdo del Consejo Regional para que exista capacitación, previo a la evaluación. No tengo ni decisión ni votación, así que es poco serio que se acuse a la gobernadora regional de proponer iniciativas” , declaró.