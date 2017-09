Nuevo gerente general de la MPA dará mayor atención a Desarrollo Urbano y Promuvi

Encargado de la Gerencia General de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en reemplazo del sancionado Oscar Carrillo, Mario Alatrista anunció algunas medidas que tomará al frente de su nueva encargatura.

Mediante una evaluación preliminar de la comuna, el funcionario encontró dos áreas que requieren mayor atención. Se trata de la gerencia de Desarrollo Urbano y la oficina del Promuvi.

En consideración del gerente, ambos despachos necesitan acelerar sus gestiones. La medida no supondría un cambio significativo en las políticas de inversión de la municipalidad. Respecto al Promuvi, no descartó la probable separación de Hardin Abril y Esteban Valdez, aunque prefirió no adelantar opinión.

CONOCIENDO EL CARGO

Respecto a la situación en que recibió el cargo de confianza, Alatrista dijo haber sido sorprendido por la designación. Actualmente ha cursado varios informes para empaparse con la situación de la comuna.

Asimismo, informó ya haber sostenido reuniones con varios gerentes y subgerentes de la gestión provincial. Lo explicado por los funcionarios, sumado a los informes de las gerencias, permitirán a Alatrista tener un diagnóstico completo de la MPA.

Respecto a la condición en que recibió la gerencia, explicó que será mientras Oscar Carrillo esté de permiso. Concluyó detallando que aún existen algunos cargos vacantes en la comuna.