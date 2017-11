Panorama electoral y lluvia de candidatos

A un año de las elecciones 2018

El pasado 22 de octubre se cerró el padrón electoral. Esto quiere decir que no se aceptarán más cambios de domicilio. Es decir, no más votos golondrinos. Quienes cumplan 18 años en este interín, hasta el 7 de octubre de 2018, día de las elecciones regionales y municipales, Sí podrán votar. Pero no habrá ningún otro cambio