HayArequipa17. Renato Cisneros: Perú desconoce quién es su padre

El escritor peruano Renato Cisneros hizo una interesante descripción de la realidad peruana durante su conversación con el novelista español José Ovejero y Clara Elvira Ospina, con motivo del Hay Festival Arequipa.

En su última obra, “Dejarás la tierra”, comparte la historia de un cura casado con una mujer de pueblo; pero también la analogía que se presenta entre la familia y el país que se encamina hacia la independencia.

“Mientras yo la escribía me di cuenta de algo que me confirmaron los lectores, y es la analogía del país que se está gestando en ese momento y esta familia que empieza a existir. Ambas comparten un enigma, los hijos crecen sin saber si su padre es un viajero que nunca llega; y en paralelo está ocurriendo el proceso de independencia del Perú, y es un país que tampoco sabe quién es su padre, que no sabe si le debe la independencia a Simón Bolívar o a San Martín…”

El novelista es uno de los más de 80 invitados nacionales y extranjeros que participan de este evento cultural que culmina este domingo.