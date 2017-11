HayArequipa17: Gorriti, Muñoz y Milagros Salazar hablan de periodismo

Los periodistas Gustavo Gorriti, Milagros Salazar y Boris Muñoz, discutieron sobre la importancia de la corroboración de datos en el Periodismo. El evento formó parte de los más de 80 conversatorios que formaron parte del Hay Festival Arequipa.

Entre las conclusiones más importantes fueron: aplicación una metodología de la investigación, contrastar la información en cada punto, buscar más fuentes pues los datos estadísticos son insuficientes y realizar un control minucioso antes de publicar la investigación.

“La investigación tiene las mismas reglas no importa cual sea la disciplina, de Epidemiología a Periodismo, hay hechos desconocidos que uno intenta averiguar y sacar a la luz y lo hace utilizando una metodología que eventualmente puede ser reconstruida transparentemente”, subrayó el periodista de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti.

Por su parte, Milagros Salazar de Convoca, destacó la importancia de que los datos sean contextualizados y formen una información más completa.

Por último, Boris Muñoz, periodista de New York Times, habló sobre la disciplina que debe tener un periodista. No permitir datos sueltos o vagos, porque esos errores pueden desacreditar su trabajo periodístico.

“Hay articulistas que piensan: no dejes que un buen dato te eche a perder una buena historia; y son capaces de torcer la realidad para que apoye su punto de vista. Y allí somos severos, no pasaste y no vas a pasar…”, expresó.