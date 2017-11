Un nuevo récord de asistencia y la seguridad de que el festival se quedará en Arequipa por muchos años son las dos novedades más importantes del cierre de esta tercera edición del Hay Festival Arequipa. Con un total de 22,257 asistentes cierra el Festival en la Ciudad Blanca, casi cinco mil asistentes más que en la edición del año pasado.

Esta entusiasta participación fue reconocida por Cristina Fuentes La Roche, Directora del Hay Festival para América Latina: “Esta tercera edición ha sido un gran triunfo de participación ciudadana y de diversidad temática –ha sido muy emocionante ver salas repletas y grandes preguntas–.”

Fuentes añadió que el Hay Festival está aquí para quedarse: “Tenemos el firme propósito de que el Hay Festival se quede en Arequipa por muchos años, porque para que un festival deje un legado real a la ciudad y al país es fundamental su sostenibilidad a lo largo de los años”.

Entre los invitados que suscitaron mayor interés en esta edición se pueden contar al escritor español Javier Cercas, la activista mexicana Lydia Cacho y el genetista Miguel Pita. El periodista peruano Gustavo Gorriti, el escritor británico Geoff Dyer y el alemán Norman Ohler. Con una variedad de temas que han ido desde del ADN, hasta la poesía, pasando por la historia, el patrimonio, el futuro de las ciudades, el medio ambiente, la política y el periodismo, entre muchos otros, esta tercera edición del Festival dejó claro que el intercambio de ideas siempre puede ser más fructífero y variado, algo que el público arequipeño refrendó con su asistencia a los distintos eventos y con sus preguntas en cada una de las conversaciones que formaron parte del festival.

Pero no todo acaba aquí. Mañana lunes 13 de noviembre se realizará la primera jornada del Hay Festival en Cusco, con la participación de 8 de los invitados internacionales que visitaron Arequipa: los escritores Javier Cercas, Luisgé Martín, José Ovejero, Maylis de Kerangal, Xavi Ayén, el historiador Simon Sebag Montefiore, la filóloga Andrea Marcolongo y Jago Cooper, curador de las Américas del Museo Británico. Como contrapartes peruanas, participarán Luis Nieto Degregori, Karina Pacheco, Vera Tyuleneva, Anael Pilares y Jorge Vargas Prado.

EL HAY FESTIVAL AREQUIPA 2017 EN CIFRAS

22,257 asistentes

Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, México, Perú, Reino Unido, Turquía y Venezuela.

55 voluntarios

187 periodistas acreditados de 65 medios de prensa

203 entrevistas pactadas

9 sedes

LOS INVITADOS COMENTAN SOBRE EL FESTIVAL

Norman Ohler (Alemania)

“Luego de algunos días en el Perú, realmente me sentí algo avergonzado de venir a contarle a la gente algo acerca de mi trabajo y mi investigación. Me di cuenta de que vine en realidad a escuchar y a aprender acerca de las ricas experiencias y culturas del Perú. Sin embargo, luego todo se transformó en una serie de entretenidas conversaciones con la gente acerca del tema de mi libro, porque las políticas vinculadas con las drogas son, por supuesto, parte de la agenda nacional aquí. En ese respecto, poder participar en el Hay Festival Arequipa ha sido para mí una experiencia realmente enriquecedora. Y espero poder regresar pronto.”

Juan Cruz (España)

“Yo creo que el Hay Festival es fundamental, igual que la FIL de Guadalajara, para consolidar una relación intercontinental de literatura, no solo en español sino en otras lenguas también. Creo que la sociedad cultural hispanoamericana tendría que hacerle un monumento al Hay Festival.”

Miguel Pita (España)

“Ha sido una experiencia estupenda. El Hay Festival me parece una idea brillante porque es una ocasión ideal para que gente de muy distintas procedencias y disciplinas intercambie ideas y para que periodistas y público puedan participar de ello. Lo que resulta al final es la posibilidad de crear sinergias, de generar novedades, que creo que es el objetivo del festival, que cuando nos vayamos de aquí estemos más completos que cuando llegamos. Aparte de eso, la forma en que está estructurado y organizado, tanto desde el diseño de las conversaciones como el hacerlo en Arequipa, que con todas sus condiciones ofrece un marco tan bonito, no hace más que enriquecerlo. Entonces, al final lo que resulta es algo muy difícil de definir pero que es grande y que de verdad deja una huella muy interesante tanto en los autores como en el público.”

Boris Muñoz (Venezuela)

“He quedado encantado con la ciudad, con el nivel de participación en los eventos y con la espontaneidad del público y la confianza con que se acercan a escritores que uno tendería a pensar que son inalcanzables. El festival los acerca y hay una interacción muy viva entre ellos. Me gusta que haya una esfera pública y que la ciudadanía arequipeña se involucre en lo que está pasando en una discusión cultural que tiene mucho nivel. Eso es un regalo, una oportunidad única que tienen los arequipeños.”

Renato Cisneros (Perú)

“La tercera edición del Hay Festival ha confirmado dos cosas: 1) que Arequipa es una ciudad muy receptiva a la discusión de ideas y 2) que eventos de este tipo, en una sociedad como la nuestra –tan poco proclive a reflexionar sobre sus dilemas–, son imprescindibles.”

Alberto Vergara (Perú)

“Me ha parecido extraordinario. Nunca había venido, no sabía de qué se trataba y la verdad es que me parece un esfuerzo extraordinario. He estado en varias mesas excelentes y ver todos los auditorios repletos de gente que había pagado su entrada es una confirmación de una sospecha mía de que hay un país creativo, que demanda y pide cultura con calidad y muchas veces nuestra clase política y nuestros medios de comunicación fracasan en dársela. El Festival es una gran contribución en ese sentido.”

Mirko Lauer (Perú)

“Hay festival: un aula para la imaginación, un recreo para la curiosidad.”

Hugo Coya (Perú)

“He participado en los tres Hay Festival Arequipa y cada uno consigue superar al otro. Durante cada edición, el Hay Festival transforma a Arequipa en el epicentro cultural del país y un referente en América Latina. En lo personal, me resulta sumamente enriquecedor el diálogo con el público y con otros escritores: adopté la decisión final de escribir mi último libro durante una conversación que sostuve con Jon Lee Anderson en uno de los eventos anteriores.”

Pedro Cateriano (Perú)

“Ha sido una magnífica experiencia participar en el Hay Festival Arequipa, porque ha sido una reunión estimulante de difusión de la cultura y de intercambio de ideas, del conocimiento de personas que tienen cosas que decir. Lo que de alguna manera estimulan todas estas intervenciones es el hábito de la lectura, que es algo fundamental para el desarrollo y la libertad de las personas.”

Francesca Denegri (Perú)

“El Hay es todo lo que un festival literario tendría que ser: impecablemente organizado, alta calidad de invitados, enfoque en temas que demuestran que la cultura es siempre política, salas repletas, y descentralizado. Estos tres días en Arequipa han sido una verdadera fiesta.”

Jacqueline Fowks (Perú)

“Lo mejor de un Festival como este es encontrar a un grupo numeroso de personas que, si son mayores, tienen una trayectoria que podemos reconocer como un referente en su campo, o hasta como un ejemplo, y que comparten lo visto y vivido. Si son un poco más jóvenes, encontramos escritores, investigadores, científicos y artistas que en sus países, en los espacios donde se desempeñan, aportan con vivacidad, otros con convicciones, otros con la novedad de sus hallazgos. Valoro que en el Festival haya oportunidad de diálogo cara a cara, una especie cada vez más escasa en el mundo. Gracias por la invitación.”