Edwin Martínez: Mi carrera política no se truncó por dos vasos de whisky

“Seguiré en carrera política”, dijo. El alcalde de Mariano Melgar, Edwin Martínez, dio su versión de lo ocurrido la noche del 8 de noviembre. Aquel día fue intervenido por policías de Miraflores. Según dijeron, estaba conduciendo con el celular en la mano y en estado de ebriedad.

Martínez dijo que salió de una reunión a las 10:45 horas. Conducía por la calle Puno con Pro Hogar cuando agentes de la Policía Nacional lo detuvieron. El alcalde, que piensa postular al Municipio Provincial, dijo que pidió disculpas y preguntó si ameritaba ser trasladado a la comisaría. Le dijeron que sí.

“Fui y me hicieron el parte. Me dijeron que pasara por el dosaje etílico y, aunque pude negarme, porque no hay norma que me exija hacerlo, me sometí a todos los parámetros que establece la policía. La prueba arrojó positivo y nunca lo he negado”, declaró.