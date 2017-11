Jurado Electoral del CAA exhorta a los candidatos a mantener prudencia

Mediante un comunicado en la cuenta Facebook del Colegio de Abogados de Arequipa, el Jurado Electoral pidió mesura a los candidatos. El pronunciamiento se da en medio de las acusaciones de fraude en la designación de este grupo.

Como se recuerda, el candidato y exdecano de la orden, Alfredo Álvarez, ha interpuesto una denuncia penal en la Fiscalía. Acusa el presunto delito contra el derecho de sufragio, tras la supuesta infiltración de estudiantes a las elecciones del comité.

No obstante, el jurado integrado por Marlon de la Cruz, Gerardo Zegarra Flores y Luis Aliaga Paredes, ha defendido su legitimidad.

Por lo tanto, han exhortado a la prudencia y respeto mutuo, entre candidatos y simpatizantes, al momento de brindar declaraciones. Asimismo, han señalado que cumplirán con los plazos y etapas del proceso electoral.

Por su parte, el candidato al Colegio de Abogados de Arequipa, Alberto Indacochea, está de acuerdo con la elección del comité electoral. Pese a las denuncias, dijo confiar en que lleven el proceso de manera transparente.

“…en la elección de los miembros se encontró a una persona que no era abogado. Que ésta persona haya votado o no, no lo sé. Pero sí hubo inclinaciones para una lista. Entiendo que ellos (comité electoral) son personas probas y que van a proceder de forma correcta”, señaló.