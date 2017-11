Música Independiente en el Festival Espora

Festival Espora realiza su séptima edición y cierre de año. Tres días que prometen, llenos de música independiente, fanzines y conversatorios. Su principal objetivo es descentralizar la cultura y otorgar apoyo a grupos que no ingresan a los canales de comercialización popular.

Por cuarto año consecutivo, Festival Espora será un encuentro dedicado a la música independiente, sin importar el género. Con la idea de generar una red que pueda crecer dentro y fuera del país. Este año, como novedad del evento, se realizará un conversatorio basado en la investigación del Rock y otros primeros ruidos en Arequipa. Miguel Málaga, músico de la banda “La ciudad negra” y organizador del evento, señala que el festival debería recibir apoyo de las autoridades arequipeñas:

“Nosotros hemos tomado la decisión de no manejar este evento con municipalidades ni partidos políticos. Para no vulnerar el arte que trae el festival. No confiamos mucho en ellos y no queremos algún slogan dentro del festival por parte de partidos políticos”