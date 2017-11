Juan Manuel Guillén no descarta dar su apoyo político a candidatos

A medida que se acercan las elecciones regionales y municipales 2018, comienzan a manifestarse los acercamientos políticos. El expresidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, afirmó este miércoles haber sostenido conversaciones “cordiales” con algunos posibles candidatos como Alfredo Zegarra, Javier Ísmodes y, por último, Elmer Cáceres.

“Es una probabilidad apoyar a algún candidato. Yo tengo relaciones muy cordiales con Alfredo Zegarra, (Javier) Ísmodes, con Cáceres Llica…”, expresó.

Aunque, tampoco ha perdido el entusiasmo para fundar una nueva organización política, a pesar de los últimos cambios en la Ley de Partidos Políticos.

Al respecto, mencionó estar a favor del fortalecimiento de movimientos regionales y la eliminación de agrupaciones distritales.

Sin embargo, en caso de darse alguna alianza con alguno de estos candidatos, expresó que su trabajo será buscar la cohesión dentro del partido.

Cabe mencionar que Guillén Benavides, luego de renunciar al partido que fundó, Arequipa, Tradición y Futuro (ATF), aún mantiene numerosos seguidores. Tal es así que el propio expresidente afirmó haber sostenido reuniones con jóvenes políticos y dirigentes sociales.

Consideró que la agrupación política Arequipa Renace es uno de los movimientos con mayor cohesión. “Tienen un aparato más organizado que los demás, es una percepción de fuera, adentro no sé”.

Por último criticó el poco avance que ha hecho el gobierno del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

“El presidente se comprometió en hacer la revolución social, nunca definió en qué consistía eso. Habló de generalizar los servicios básicos, pero se avanzó poco o casi nada”, sostuvo.

Proceso judicial en contra

Juan Manuel Guillén estuvo presente en la declaración de Zoila John Guerrero, auditor de la Contraloría de la República. Ella rindió testimonio en el juicio que se le sigue por el caso de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

El Ministerio Público acusó al extitular de la región por presunta malversación de fondos. Según la acusación fiscal, Guillén Benavides dejó de transferir S./24 millones a la universidad, por concepto de canon minero.

La especialista aseveró que el Gobierno Regional de Arequipa perjudicó a la casa superior de estudios al no hacer la transferencia del dinero. No obstante, para el abogado defensor, la pericia contable no acredita el perjuicio, porque la UNSA contaba con recursos.

En la siguiente audiencia, que será el próximo 25 de noviembre, continuarán con el testimonio de más peritos.