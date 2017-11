Encuentran conservas con parásitos en mercado mayorista de Arequipa

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) encontró este viernes latas de pescado contaminadas con parásitos en el mercado mayorista Río Seco, Cerro Colorado. El hallazgo confirmaría que el producto fue comercializado antes de emitirse la alerta sanitaria.

La fiscal de prevención del delito, Wendy Janampa, informó que cuatro latas de conservas, de la marca Florida, fueron halladas en uno de los 20 puestos de abarrotes de dicho emporio. Al hacer la verificación, se determinó que provenían de la importadora Tropical Food Manuracturing.

La presencia de las conservas hace suponer que el producto fue vendido al público con anterioridad. No obstante, Sanipes realizará los estudios para determinar si efectivamente se encontraban contaminadas. Mientras tanto, las cuatro latas de caballa con tomate quedaron inmovilizadas.

El mercado mayorista fue uno de los primeros en ser inspeccionado por Sanipes en Arequipa. Anteriormente, la fiscalía de prevención del delito realizó visitas a los molles, pero no había detectado nada.

Asimismo, cabe señalar que durante la supervisión se encontraron 22 latas de filete de atún vencidas. Los productos habían caducado en agosto último y se encontraban en los anaqueles. La Municipalidad de Cerro Colorado dispuso el decomiso de dicho alimento.

Supervisión a mercados

Funcionarios del Ministerio Público indicaron que la inspección continuará en los principales centros de abastos. Instaron a los comerciantes a verificar la mercadería que están comercializando y no caer en falta.

Precisaron que un grupo de inspectores y fiscales hacen también la visita al mercado mayorista El Altiplano, en Miraflores.

Alerta por producto

El Sanipes hizo un llamado a la población a no consumir las conservas de pescado de la empresa china Tropical Food Manufacturing (Ningbo) co., Ltd. La medida se emitió luego de detectar la presencia de gusanos parásitos en un lote de sus productos.

Asimismo, Sanipes ha notificado a las empresas importadoras de este producto a retirarlas de inmediato del mercado peruano.

Por lo pronto ya se han confiscado 200 mil latas de este producto. Este alimento era comercializado por la marca Idelbueno.