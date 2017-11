Zegarra le baja el dedo a la licitación del Viaducto Salaverry

“Hemos tomado la decisión de observar la licitación del Viaducto Salaverry”. Con estas declaraciones, el alcalde Alfredo Zegarra anunciaba la decisión de suspender el convenio entre la Municipalidad Provincial y el Organismo Internacional para las Migraciones. La licitación del proyecto volverá a fojas cero y reiniciará el próximo lunes.

Zegarra justificó su disposición en supuestos incumplimientos de la normatividad vigente para convenios entre instituciones públicas y organismos internacionales. Esto, debido a modificaciones recientes a la norma y que habrían sido obviadas por la OIM. Señalamientos que ya fueron advertidos por Contraloría y OSCE.

En todo momento el alcalde responsabilizó a la OIM de las observaciones al convenio. Afirmó que el documento elaborado por la organización no se adecuó al marco legal y que la única responsabilidad de la comuna fue aprobarlo.

“Normas que debieron ser observadas por el organismo internacional no fueron así. Esto me da pie a tener la posibilidad de observar esto y pedir al Concejo Municipal que lo suspenda”.

Asimismo negó que la responsabilidad de aprobar el convenio pase por la subgerencia de Logística del municipio.

Pese a la declaración de intenciones del alcalde, el proceso de licitación del viaducto cuenta con una resolución de NO OBJECIÓN del provincial. Según el Oficio N° 440-2017-MPA-GM, emitido por la Gerencia Municipal el 11 de octubre del 2017, se comunica la NO OBJECIÓN de la comuna a los resultados del proceso de selección. Documento que podría acarrear problemas ante posibles reclamos de la OIM.

En consideración del alcalde, la suspensión del convenio no tendría por qué suponer perjuicio económico para la comuna. Sostuvo que los argumentos para la decisión son sólidos, por lo que el único perjuicio para la MPA será el retraso de los trabajos. Cabe señalar que, al tratarse de un organismo internacional, un eventual arbitraje debería desarrollarse en tribunales supranacionales.

Otro aspecto preocupante es la situación de los consorcios ganadores de la buena pro de la obra y de la supervisión. Tanto el Consorcio Viaducto Socabaya (obra) como el Consorcio Vial Salaverry (de la ubicua Edco) ya recibieron la adjudicación. Aunque se desconoce si iniciarán acciones legales contra la comuna.

Como se recuerda, el proyecto ya se encontraba en la mira del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y Contraloría. El primero, mediante dictamen N° 1558-2017/DGR/SPRI, cuestionó que el Provincial haya justificado el convenio con la OIM solo en una reducción de plazos. Según la Ley de Contrataciones del Estado, solo se contempla este tipo de acuerdos en caso “contrataciones altamente especializadas o muy complejas”, lo que no habría sido sustentado por la MPA.

El mismísimo contralor general de la República, Nelson Shack, también puso en la mira al viaducto. Por orden suya se inició una auditoría de cumplimiento y se destacó a dos auditores de Lima en la comuna provincial. La última acción de Contraloría fue recoger las justificaciones de los regidores que aprobaron la firma del cuestionado convenio. Sin embargo, el alcalde se empeñó en negar que su decisión tenga algo que ver con Contraloría:

“La contraloría no tiene acá nada que ver. No tiene vela en este entierro. La Contraloría solo acopia documentos. No puede sancionar a nadie porque es un proceso administrativo. Aquí no ha habido algún dolo. Aquí la presencia de la Contraloría es para revisar los documentos”.