Viaducto Salaverry: Concejo Provincial anuló acuerdo con OIM

La anunciada anulación del convenio entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Municipalidad Provincial de Arequipa se concretó hoy. En acalorada sesión, el Concejo Provincial aprobó por mayoría dejar sin validez el convenio interinstitucional para tercerizar la licitación del polémico Viaducto Salaverry.

De esta forma, el Acuerdo Municipal N° 068-2017 quedó sin efecto. La resolución del convenio entre OIM y la comuna sería por “mutuo disenso”. No obstante, según declaró el alcalde, emisarios de la municipalidad se reunirán con la organización recién esta semana:

En una sesión tensa y accidentada, el alcalde evitó cuestionar a los funcionarios de la comuna y la OIM. Además “responsabilizó” de la anulación de la licitación a los colegios profesionales y los vecinos de Vallecito.

Luego que el regidor Christian Talavera hiciera sañalamiento a la advertida aprobación del convenio, el alcalde respondió visiblemente ofuscado:

“En síntesis, los culpables aquí son el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, que han observado el proyecto. No queremos tener problemas con ellos. Son los vecinos de Vallecito: No quiero tener problemas con ellos. Ese es el fondo, no la OIM”.

Tras lo dicho, y algo más calmado, aclaró sus señalamientos:

Según Zegarra, el nuevo proceso de licitación es para incluir los aportes de ambos colegios profesionales en el expediente técnico. Dijo que es a pedido suyo la inclusión de las observaciones de arquitectos e ingenieros.

A su vez, profesionales de ambos gremios serían solicitados para la supervisión de las obras. La Gerencia Desconcentrada de Cultura condicionó la entrega de permisos al levantamiento de las observaciones realizadas por el Colegio de Ingenieros. “O sea, te condicionan. Así te chantajean”, lamentó.

Una de las justificaciones para anular el convenio fue la supuesta inobservancia de la OIM a la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado. Según alegó el alcalde, la referida norma fue modificada en mayo de este año. Lo dicho fue refutado por el concejal Talavera, que indicó que la norma aludida fue variada en enero, antes del convenio.

En vista de lo indicado por el regidor, el alcalde afirmó que asumirá el coste político del retraso de la obra:

Finalmente, el edil rememoró los momentos difíciles que pasó en Lima para obtener financiamiento y aprobaciones al proyecto. Principalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

“No podíamos irnos siquiera a almorzar porque podía venir en cualquier momento. Porque si me iba a almorzar venía en cualquier momento me decía ya no tienes el turno, te lo perdiste. Ven de acá a 15 días o un mes. Eso no saben ustedes”, concluyó.