Elmer Cáceres: Ya he madurado para ser gobernador regional

Aseguró haber dejado atrás todos sus escándalos. El exalcalde provincial de Caylloma, Elmer Cáceres Llica, manifestó que ya ha madurado y que se prepara para postular al Gobierno Regional el próximo año.

“Ya me he casado y tengo una hijita. Esto hace que una persona madure. También me ha chancado la vida, lo que hace que un hombre empiece a cuajarse y ahora estoy preparado para ocupar el cargo”, declaró.