Tras su participación en el CADE 2017, donde fue ovacionado, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, habló del tema. Respondió el comunicado emitido por la Universidad San Pablo, tras conocerse el veto a su presencia en el TEDx Characato.

“En mi opinión, yo no he tenido ningún desencuentro con el arzobispo. Tuvimos un intercambio de ideas. Lo que dice la universidad es que el arzobispo no tuvo nada que ver. Lamento no haber podido asistir”, dijo

Del Solar añadió que fue invitado por la TEDxCharacato “hace varios meses”. Solo días previos, la organización le informó el problema que había surgido por su participación. “Poco antes de la fecha los propios organizadores de TED me comunicaron que la universidad prefería que yo no fuera y los chicos me dijeron que estaban muy avergonzados. No pensaron que eso fuera ocurrir, ya tenían todo organizado”, indicó el ministro de Cultura.

IDEAS QUE MUEVEN IDEAS

“Yo no sé qué pasó con la universidad, sé que la organización TED sacó un comunicado y entiendo que la universidad también. Ayer me llegó una carta de la universidad donde me ofrecían disculpas y donde me decían las razones por las que prefirieron que no fuera. Era porque se entendía que se trataba de un evento que no incluía temas políticos. Siendo yo un ministro, les parecía que había una contradicción”, añadió Salvador Del Solar.

Según explicó su conferencia era sobre ‘Ideas que mueven ideas’. Hablaría de “la idea de poner en el centro de nuestra preocupación y orgullo a la cultura para que nos proyectemos como país desde la cultura, que es parte de los objetivos de nuestra gestión”.